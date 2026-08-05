Babar Azam Brain Fog Moment Misses Test Century after 1317 Days in 2nd Test Against West Indies

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WI vs PAK: 1317 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ बाबर आजम का इंतजार, शतक के करीब पहुंचकर हुआ 'ब्रेन-फॉग'

बाबर आजम के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मेच के तीसरे दिन शतक लगाने का पूरा मौका था. लेकिन वह इसके करीब पहुंचकर चूक गए. और इसमें किसी और की गलती भी नहीं कही जा सकती.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 05, 2026, 07:47 AM IST

Published On Aug 05, 2026, 07:47 AM IST

Last UpdatedAug 05, 2026, 07:47 AM IST

babar azam misses century

बाबर आजम शतक से चूके

नई दिल्ली: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पास टेस्ट क्रिकेट में 1317 दिन बाद शतक लगाने का मौका था. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में बाबर मैच के तीसरे दिन जब क्रीज पर उतरे तो शतक उनकी पहुंच में था. वह सिर्फ 14 रन दूर थे. क्वींस पार्क ओवल मैदान पर वह शतक के काफी करीब थे. और करीब चार साल बाद वह टेस्ट क्रिकेट में तिहरे अंक तक पहुंचने वाले थे. लेकिन अब्दुल्ला शफीक के साथ पिच पर हुई गलतफहमी ने बाबर के इस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया. बाबर अपने पिछले दिन के स्कोर में सिर्फ दो रन और जोड़ पाए. आखिर वह 88 रन बनाकर आउट हो गए. बाबर के नाम टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले 9 शतक थे. हालांकि वह 10वां शतक नहीं लगा पाए. बाबर को यकीन ही नहीं हुआ कि वह चूक गए हैं. और वह निराशा में पिच पर ही घुटनों पर बैठ गए.

यह घटना पाकिस्तान की पहली पारी के 75वें ओवर की है. बाबर ने जोमल वारिकन की गेंद को कवर्स की दिशा में खला और रन के लिए दौड़ पड़े. हालांकि वहां रन नहीं था. शफीक ने लगातार बाबर को लौटने के लिए कहा. लेकिन जब तक बाबर संभल पाते काफी देर हो चुकी थी. वह काफी आगे निकल आए थे. उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था.

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बाबर ने हालांकि छलांग भी लगाई लेकिन ब्रैंडन किंग के सीधे थ्रो ने उन्हें वापसी का कोई मौका नहीं दिया. बाबर इससे टूट गए. और वह सिर झुकाकर वहीं बैठ गए. मैदान पर मौजूद अंपायरों ने तीसरे अंपायर से फैसला लेने के लिए कहा. बाबर को जब आउट दिया गया तो बहुत भारी कदमों से वह पविलियन की ओर चल पड़े.

बाबर ने इससे पहले दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेले गए टेस्ट मैच में 161 रन की पारी खेली थी. उसके बाद से दाएं हाथ का यह बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मैच की बात करें तो उसमें उन्होंने हाफ-सेंचुरी लगाई थी. लेकिन उस मैच में उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला था. पाकिस्तान को उस मैच में 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

बाबर ने अपना अर्धशतक 67 गेंद पर पूरा किया. वह इस पारी में काफी सहज दिख रहे थे. वह पेसर्स और स्पिनर्स दोनों का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वह आज इस सूखे को खत्म कर देंगे. दूसरी ओर अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. 88 रन की अपनी पारी के लिए उन्होंने 147 गेंदों का सामना किया. अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया.

पाकिस्तान के लिए शफीक ने नाबाद 160 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और तीन छक्के लगाए. शफीक के शतक और बाबर की पारी की मदद से पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के पहली पारी में 344 रन के जवाब में 380 रन बनाए. दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने साजिद खान की फिरकी की मदद से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया था. वेस्टइंडीज ने छह विकेट पर 103 रन बनाए थे. वह पाकिस्तान से 60 रन आगे है. यानी पाकिस्तान के पास सीरीज में बराबरी करने का अच्छा अवसर है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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