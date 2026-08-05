Babar Azam Brain Fog Moment Misses Test Century after 1317 Days in 2nd Test Against West Indies

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule West Indies VS Pakistan 344 (105.4) 1st Innings 387 (115.0) 103/6 (40.5) 2nd Innings Run Rate: (Current: 2.52) WI lead by 60 runs Last Wicket: Roston Chase (C) c & b Ali Usman 17 (45) - 103/6 in 40.5 Over

नई दिल्ली: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पास टेस्ट क्रिकेट में 1317 दिन बाद शतक लगाने का मौका था. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में बाबर मैच के तीसरे दिन जब क्रीज पर उतरे तो शतक उनकी पहुंच में था. वह सिर्फ 14 रन दूर थे. क्वींस पार्क ओवल मैदान पर वह शतक के काफी करीब थे. और करीब चार साल बाद वह टेस्ट क्रिकेट में तिहरे अंक तक पहुंचने वाले थे. लेकिन अब्दुल्ला शफीक के साथ पिच पर हुई गलतफहमी ने बाबर के इस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया. बाबर अपने पिछले दिन के स्कोर में सिर्फ दो रन और जोड़ पाए. आखिर वह 88 रन बनाकर आउट हो गए. बाबर के नाम टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले 9 शतक थे. हालांकि वह 10वां शतक नहीं लगा पाए. बाबर को यकीन ही नहीं हुआ कि वह चूक गए हैं. और वह निराशा में पिच पर ही घुटनों पर बैठ गए.

यह घटना पाकिस्तान की पहली पारी के 75वें ओवर की है. बाबर ने जोमल वारिकन की गेंद को कवर्स की दिशा में खला और रन के लिए दौड़ पड़े. हालांकि वहां रन नहीं था. शफीक ने लगातार बाबर को लौटने के लिए कहा. लेकिन जब तक बाबर संभल पाते काफी देर हो चुकी थी. वह काफी आगे निकल आए थे. उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था.

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बाबर ने हालांकि छलांग भी लगाई लेकिन ब्रैंडन किंग के सीधे थ्रो ने उन्हें वापसी का कोई मौका नहीं दिया. बाबर इससे टूट गए. और वह सिर झुकाकर वहीं बैठ गए. मैदान पर मौजूद अंपायरों ने तीसरे अंपायर से फैसला लेने के लिए कहा. बाबर को जब आउट दिया गया तो बहुत भारी कदमों से वह पविलियन की ओर चल पड़े.

Babar Azam’s wait for a Test century continues.



Today he looked destined to end a drought that’s lasted since 2022 vs New Zealand.



An innings full of class, elegance and intent. 88 runs of pure world class Babar.



But cricket can be cruel. A suicidal single and he’s run out,… pic.twitter.com/gdQ7rITqy6 — Muhammad Areeb Uddin Sheikh Areeb Cricket World (@areeb_7official) August 4, 2026

बाबर ने इससे पहले दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेले गए टेस्ट मैच में 161 रन की पारी खेली थी. उसके बाद से दाएं हाथ का यह बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मैच की बात करें तो उसमें उन्होंने हाफ-सेंचुरी लगाई थी. लेकिन उस मैच में उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला था. पाकिस्तान को उस मैच में 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

बाबर ने अपना अर्धशतक 67 गेंद पर पूरा किया. वह इस पारी में काफी सहज दिख रहे थे. वह पेसर्स और स्पिनर्स दोनों का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वह आज इस सूखे को खत्म कर देंगे. दूसरी ओर अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. 88 रन की अपनी पारी के लिए उन्होंने 147 गेंदों का सामना किया. अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया.

पाकिस्तान के लिए शफीक ने नाबाद 160 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और तीन छक्के लगाए. शफीक के शतक और बाबर की पारी की मदद से पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के पहली पारी में 344 रन के जवाब में 380 रन बनाए. दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने साजिद खान की फिरकी की मदद से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया था. वेस्टइंडीज ने छह विकेट पर 103 रन बनाए थे. वह पाकिस्तान से 60 रन आगे है. यानी पाकिस्तान के पास सीरीज में बराबरी करने का अच्छा अवसर है.