पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में शतक जड़कर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं. बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक बार फिर शानदार पारी खेली. उन्होंने इस साल का टेस्ट का चौथा टेस्ट शतक जड़ा, इसके साथ ही उन्होंने कई खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

बाबर आजम के नाम दर्ज हुआ यह कीर्तिमान:

बाबर आजम अब साल 2022 में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन (1100) बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने जो रूट (1098) को पीछे छोड़ दिया है. उस्मान ख्वाजा (1080 रन) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है.

बाबर आजम ने इस साल नौ टेस्ट मैच में 74.26 की औसत से 1100 से ज्यादा रन बनाए हैं. इस साल टेस्ट में उनका औसत सबसे बेहतर है. बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में इस साल चार शतक और सात अर्धशतक लगाए हैं.

बाबर आजम ने मोहम्मद युसूफ के एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने साल 2006 में मोहम्मद युसूफ (2435 रन) को अब पार किया है. बाबर आजम ने 54 रन बनाते ही मोहम्मद युसूफ को पीछे छोड़ दिया. बाबर आजम के नाम इस साल 2500 से ज्यादा रन हो चुके हैं.

बाबर आजम इस साल सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के मामले में भी दुनिया में पहले स्थान पर है.

????* – @babarazam258 has now scored the most runs for a ?? batter in international cricket in a calendar year#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/rF6JPVWD6d

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 26, 2022