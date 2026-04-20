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783 दिन बाद जड़ा शतक, बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली- क्रिस गेल का रिकॉर्ड

बाबर आजम ने 52 बॉल में 100 रन की नाबाद पारी खेली. इस पारी में उन्होंने छह चौके और चार छक्के लगाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 20, 2026, 03:36 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 03:36 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 03:36 PM IST

Babar azam century

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Babar azam breaks Virat Kohli Record: पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम ने 783 दिन का इंतजार खत्म करते हुए आखिरकार शतक जड़ दिया. पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जालमी का नेतृत्व कर रहे बाबर आजम ने यह कारनामा किया.

बाबर आजम ने 52 बॉल में 100 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने छह चौके और चार छक्के लगाए. बाबर आजम की पारी से पेशावर जाल्मी की टीम ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 255 रन बनाए. क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम इसके जवाब में 137 रन पर ढेर हो गई. पेशावर जालमी की टीम ने इस मुकाबले को 118 रन से अपने नाम किया.

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उन्होंने अपनी 52 गेंदों की पारी में सिर्फ एक डॉट बॉल खेली. T20 क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी बल्लेबाज़ ने 50 से ज़्यादा गेंदें खेली हों और उनमें से सिर्फ एक ही डॉट बॉल है. बाबर आजम ने इस शतक को जमकर सेलिब्रेट किया, उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और हवा में उछलकर शतक का जश्न मनाया, उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी.

783 दिन बाद बाबर आजम के बल्ले से आया शतक

बाबर आजम का शतक इसलिए भी खास है कि उनका यह शतक 783 दिन बाद आया है. इससे पहले 26 फरवरी 2024 को उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शतक जड़ा था. उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 63 बॉल में 111 रन की पारी खेली थी.

बाबर आजम ने तोड़ा क्रिस गेल- विराट कोहली का रिकॉर्ड

बाबर आजम ने इस पारी के साथ वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल और भारतीय दिग्गज विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है. बाबर आजम ने इस मैच के दौरान टी-20 में 12 हजार रन पूरे कर लिए. बाबर आजम टी-20 में सबसे तेज 12 हजार रन बनाने के मामले में क्रिस गेल और विराट कोहली से आगे निकल गए हैं. बाबर आजम ने 338 इनिंग में 12 हजार रन बनाए जो टी-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. क्रिस गेल ने 344 इनिंग और विराट कोहली ने 360 इनिंग में टी-20 में 12 हजार रन पूरे किए थे.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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