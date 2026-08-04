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बाबर आजम पर होगी निगाह, खत्म कर सकते हैं 1397 दिन का सूखा

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में अक बड़ा सूखा खत्म कर सकते हैं. उनके पास एक बड़ा मौका होगा कि वह शतक लगा सकें और इसके साथ ही एक लंबे इंतजार को समाप्त करें.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 04, 2026, 02:32 PM IST

Published On Aug 04, 2026, 02:32 PM IST

Last UpdatedAug 04, 2026, 02:32 PM IST

Babar Azam

बाबर आजम खत्म कर सकते हैं 1397 दिन का सूखा

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपना आखिरी टेस्ट मैच शतक करीब चार साल पहले लगाया था. बाबर के बल्ले से अभी तक नौ टेस्ट सेंचुरी निकली हैं. और आखिरी बार कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिसंबर 2022 में उन्होंने 161 रन की पारी खेली थी. इस बात को 1397 दिन बीच चुके हैं. लेकिन बाबर के शतक का सूखा अभी तक खत्म नहीं हुआ है. लेकिन मंगलवार को पाकिस्तान के वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह सूखा खत्म हो सकता है. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे इस मैच में बाबर शतक के काफी करीब पहुंच चुके हैं.

बाबर आजम अपने 10वें टेस्ट शतक से सिर्फ 14 रन दूर हैं. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बाबर 126 गेंद पर 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 86 रन बनाकर खेल रहे थे. पाकिस्तानी कप्तान ने तीसरे विकेट के लिए अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर 168 रन की साझेदारी भी कर ली है. शफीक 185 गेंद पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 107 रन बनाकर खेल रहे हैं.

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पूर्व कप्तान शान मसूद के चोटिल होकर बाहर जाने के बाद शफीक को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली. मसूद की अंगुली में चोट लग गई है. पहली पारी में पाकिस्तान के 344 रन के जवाब में पाकिस्तान ने दिन का खेल समाप्त होने तक 66 ओवर में दो विकेट पर 266 रन बना लिए थे.

सोमवार को दिन का खेल समाप्त होने के बाद असद शफीक ने कहा, ‘पाकिस्तान का बल्लेबाजी कोच होने के नाते मेरे लिए यह बहुत राहत की बात है.’

बाबर आजम अब पाकिस्तान के लिए कम-से-कम 1000 रन बनाने वाले कप्तानों में सबसे अधिक औसत से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं. बाबर ने 38 पारियों में 4 शतक और 53.77 के औसत से 1883 रन बनाए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलीम मलिक को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 21 पारियों में तीन शतकों के साथ 52.35 रन बनाए थे.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री रहे इमरान खान भी इस खास लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जिन्होंने 64 पारियों में 52.34 के औसत से 2408 रन बनाए हैं. इसमें पांच शतक शामिल हैं.

दो मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे टेस्ट में टीम 78 रन से पीछे चल रही है और उसके हाथ में 8 विकेट हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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