बाबर आजम पर होगी निगाह, खत्म कर सकते हैं 1397 दिन का सूखा

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपना आखिरी टेस्ट मैच शतक करीब चार साल पहले लगाया था. बाबर के बल्ले से अभी तक नौ टेस्ट सेंचुरी निकली हैं. और आखिरी बार कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिसंबर 2022 में उन्होंने 161 रन की पारी खेली थी. इस बात को 1397 दिन बीच चुके हैं. लेकिन बाबर के शतक का सूखा अभी तक खत्म नहीं हुआ है. लेकिन मंगलवार को पाकिस्तान के वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह सूखा खत्म हो सकता है. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे इस मैच में बाबर शतक के काफी करीब पहुंच चुके हैं.

बाबर आजम अपने 10वें टेस्ट शतक से सिर्फ 14 रन दूर हैं. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बाबर 126 गेंद पर 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 86 रन बनाकर खेल रहे थे. पाकिस्तानी कप्तान ने तीसरे विकेट के लिए अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर 168 रन की साझेदारी भी कर ली है. शफीक 185 गेंद पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 107 रन बनाकर खेल रहे हैं.

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पूर्व कप्तान शान मसूद के चोटिल होकर बाहर जाने के बाद शफीक को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली. मसूद की अंगुली में चोट लग गई है. पहली पारी में पाकिस्तान के 344 रन के जवाब में पाकिस्तान ने दिन का खेल समाप्त होने तक 66 ओवर में दो विकेट पर 266 रन बना लिए थे.

सोमवार को दिन का खेल समाप्त होने के बाद असद शफीक ने कहा, ‘पाकिस्तान का बल्लेबाजी कोच होने के नाते मेरे लिए यह बहुत राहत की बात है.’

बाबर आजम अब पाकिस्तान के लिए कम-से-कम 1000 रन बनाने वाले कप्तानों में सबसे अधिक औसत से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं. बाबर ने 38 पारियों में 4 शतक और 53.77 के औसत से 1883 रन बनाए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलीम मलिक को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 21 पारियों में तीन शतकों के साथ 52.35 रन बनाए थे.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री रहे इमरान खान भी इस खास लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जिन्होंने 64 पारियों में 52.34 के औसत से 2408 रन बनाए हैं. इसमें पांच शतक शामिल हैं.

दो मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे टेस्ट में टीम 78 रन से पीछे चल रही है और उसके हाथ में 8 विकेट हैं.