शारजाह। अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ‘सुपर फोर’ चरण में एक विकेट की रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बुधवार को कहा कि उन्हें 10वें क्रम के बल्लेबाज नसीम शाह पर भरोसा था।

पाकिस्तान को 20वें ओवर में जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी और क्रीज पर उसकी आखिरी जोड़ी थी। नसीम ने फजलहक फारूकी की शुरुआती दो गेंदों पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को यादगार जीत दिला दी।

मैच के बाद बाबर ने पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘सच कहूं तो ड्रेसिंग रूम में काफी तनावपूर्ण माहौल था। हम पिछले कुछ मैचों की तरह इस मुकाबले में भी साझेदारियां नहीं बना सके। नसीम ने हालांकि जिस तरह से मैच खत्म किया, उसके बाद आप सकारात्मक माहौल को महसूस कर सकते है।’’

