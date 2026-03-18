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पाकिस्तान की फिर बेइज्जती, अनफिट बाबर और फखर को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुना, अब मचा बवाल

दोनों खिलाड़ियों को बांग्लादेश दौरे से भी बाहर रखा गया था, जहां सीरीज में पाकिस्तान को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 18, 2026 7:45 PM IST

Babar Azam
Babar Azam

पाकिस्तान की टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन किया. पाकिस्तान की टीम सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सकी. पाकिस्तान की टीम के सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और फखर जमान की फिटनेस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मेडिकल पैनल को शक है कि सीनियर खिलाड़ी, बाबर आज़म और फखर ज़मान, शायद 100 प्रतिशत फिट नहीं थे, जब उन्हें T20 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया था.

पिछले हफ़्ते एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में सीनियर सिलेक्टर, आकिब जावेद ने भी यही चिंता जताई थी और कहा था कि बोर्ड इस मामले की जांच करेगा. बोर्ड के करीबी एक सूत्र ने बताया कि डॉ. जावेद मुग़ल, जो UK में रहने वाले स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं और जनवरी में PCB के मेडिकल पैनल में स्पोर्ट्स एक्सरसाइज़ और मेडिसिन के डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुए थे, उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद बाबर और फखर की जांच करने के बाद अपनी चिंताएं ज़ाहिर की हैं.

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नेशनल T20 चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बने बाबर

यह मामला तब सामने आया जब बाबर ने वर्ल्ड कप से लौटने के बाद नेशनल T20 चैंपियनशिप में खेलने से मना कर दिया, और इसकी वजह हैमस्ट्रिंग में दिक्कत बताई, जबकि फखर भी इसी तरह की दिक्कतों से जूझ रहे थे. सूत्र ने कहा, जब बाबर की जांच की गई, तो उनकी चोट शुरू में जितनी गंभीर बताई गई थी, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर निकली, जबकि फखर भी पिछले कई महीनों से इसी समस्या से जूझ रहे हैं.

नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं बाबर

उन्होंने बताया कि नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने मेडिकल पैनल को यह साफ़ कर दिया था कि उन्होंने बाबर और फखर को वर्ल्ड कप टीम में पाकिस्तान टीम के फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिफ डीकन से मंज़ूरी मिलने के बाद ही चुना था. आरोप हैं कि डीकन ने पहले भी खिलाड़ियों के साथ अपने करीबी रिश्तों की वजह से उन्हें छोटी-मोटी चोटों के बावजूद खेलने की इजाज़त दी है. बाबर अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मेडिकल पैनल की देखरेख में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें वह पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करेंगे. 26 मार्च से पीएसएल खेला जाना है.

फखर जमान बांग्लादेश सीरीज से हुए थे बाहर

फखर हाल ही में नेशनल T20 कप के एक मैच में खेले थे, और मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हालांकि वह बांग्लादेश में होने वाली 50 ओवर की सीरीज़ के लिए पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन अब वह T20 इवेंट में खेलने के लिए ठीक हो गए हैं.

दोनों खिलाड़ियों को बांग्लादेश दौरे से बाहर रखा गया था, जिसमें पाकिस्तान 1-2 से सीरीज़ हार गया था, लेकिन अब सिलेक्टरों के करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि चोट की दिक्कतें सामने आने से पहले ही उन्होंने वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की वजह से बाबर को टीम से बाहर करने का फ़ैसला कर लिया था.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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