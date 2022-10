T20 वर्ल्ड कप 2022 में बाबर आजम की खराब फॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पर्थ में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी बाबर आजम महज 4 रन के स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। बाबर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर तेजी से रन चुराने की कोशिश में वैन डर मर्व की सटीक थ्रो पर रन आउट हो गए। T20I करियर में पहली बार बाबर आजम लगातार तीसरी बार 10 से कम के स्कोर पर आउट हुए हैं। बाबर अपनी पिछली 3 पारियों में 4, 4 और 0 के स्कोर पर आउट हुए हैं।

यही नहीं, बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2021 तक 62 T20I पारियों में महज 8 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हुए थे। लेकिन 2021 वर्ल्ड कप के बाद से बाबर 28 पारियों में 10 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके हैं।

बाबर आजम T20I में सिंगल फिगर स्कोर पर आउट

लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप होने के बाद बाबर एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं।

