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VIDEO: आप विराट की तरह मैच फिनिश क्यों नहीं करते... सवाल पर भड़क गए बाबर आजम

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 9, 2026 2:03 PM IST

Babar Azam
Babar Azam

Babar azam Loses Cool: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम इस समय पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा ले रहे हैं. बाबर आजम पेशावर जालमी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. पेशावर जालमी की टीम तीन में दो मैच जीतकर प्वॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के दौरान बाबर आजम ने विराट कोहली से तुलना से जुड़े सवालों पर आपा खो दिया. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर ने बाबर आजम से पूछा, विराट कोहली भी आपकी ही तरह खेलते हैं, लेकिन वह मैच को फ़िनिश करते हैं, जिसकी कमी आपमें है, लोग उनकी तुलना आपसे करते हैं, इस तुलना पर आपके क्या विचार हैं ? इस सवाल के जवाब देते समय बाबर आजम काफी निराश नजर आए. उन्होंने कहा कि ये बातें अपने तक ही रखिए, तुलना करना बंद कीजिए और आगे बढ़िए, यह आपकी गलतफ़हमी है कि मैंने मैच फ़िनिश नहीं किए हैं.

कोहली का बतौर मैच फिनिशर शानदार है रिकॉर्ड

विराट कोहली का वनडे और टी-20 में बतौर मैच फिनिशर शानदार रिकॉर्ड है. विराट कोहली ने वनडे में सफल रन चेज में छह हजार से ज्यादा रन बनाए हैं. उनके नाम दूसरी इनिंग में 28 शतक है. वहीं बाबर आजम की बात करें तो वह दूसरी इनिंग में पांच शतक के साथ लगभग 1700 रन बनाए हैं. वहीं टी-20 क्रिकेट की बात करें तो कोहली ने रन चेज में 1600 से ज्यादा रन बनाए हैं. वहीं बाबर के नाम टी-20 इंटरनेशनल में रन चेज में 1403 रन है. टी-20 इंटरनेशनल में बाबर आजम के नाम विराट कोहली से ज्यादा रन है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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