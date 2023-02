'यह वक्त भी गुजर जाएगा'... बाबर ने तोड़ी उस ट्वीट पर चुप्पी

विराट कोहली और बाबर आजम को आधुनिक युग के दो सबसे शानदार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. मैदान पर दोनों के बीच काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है. बाबर इस समय 50 ओवर के फॉर्मेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज हैं वहीं टेस्ट और टी20 इंटरनैशनल में वह तीसरे नंबर पर हैं. विराट कोहली, फिलहाल इस रैंकिंग में थोड़ा नीचे हैं. इसकी बड़ी वजह यह रही कि वह काफी समय से खराब फॉर्म में चल रहे थे और हाल ही में उन्होंने अपनी लय हासिल की है.

साल 2020 के बाद से कोहली रंग में नहीं थे. बीते साल एशिया कप से कोहली ने लय पकड़नी शुरू की. कोहली जब बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे तो दोनों के बीच काफी दोस्ताना माहौल देखा गया था.

बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट किया था, 'यह वक्त भी गुजर जाएगा,' बाबर ने उस वक्त ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने अपनी और कोहली की तस्वीर पोस्ट की थी. यह ट्वीट बहुत वायरल हो गया था. इस पर काफी मीम भी बने थे.

अब आईसीसी डिजिटल इनसाइडर जैनब अब्बास को दिए इंटरव्यू में बाबर ने इस पर बात की है. बाबर ने कहा है कि यह ट्वीट उन्होंने अच्छी भावना के साथ किया था. यह कोहली के साथ समानुभूति दिखाते हुए था. वह चाहते हैं कि कोहली मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करें.

बाबर ने कहा, 'एक खिलाड़ी के तौर पर किसी के भी करियर में ऐसा वक्त आ सकता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'उस समय मुझे लगा कि अगर मैं ट्वीट करूं तो इससे किसी को मदद और कॉन्फिडेंस मिल सकता है. देखिए एक खिलाड़ी के तौर पर आप हर खिलाड़ी को मुश्किल वक्त में सपॉर्ट करते हैं.'

'मुश्किल वक्त में ही आपको पता चलता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. इस वक्त, मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और शायद इससे कुछ पॉजिटिव सामने आए. कुछ ऐसा जो प्लस पॉइंट हो.'

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt