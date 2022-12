मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसमें दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लिश टीम ने 5 विकेट खोकर 202 रन दूसरी पारी में बना लिए हैं। इस तरह मेहमान टीम की बढ़त 281 रनों की हो गई है।

पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी स्पिनर अबरार अहमद ने महफिल लूटी। उन्होंने इंग्लैंड के तीन बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। दूसरे दिन अबरार के अलावा कप्तान बाबर आजम ने भी अपनी एक हरकत के चलते चर्चा बटोरी जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबर आजम अंपायर मराइस इरास्मस के पेट का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, छठे ओवर की आखिरी गेंद के बाद इमाम उल हक की एक थ्रो अंपायर मराइस इरास्मस के पेट पर जा लगी जिसे देख सभी खिलाड़ी हंसने लगे। वहीं, अंपायर अपना पेट सहलाते दिखे। ओवर खत्म होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अंपायर इरास्मस के बगल में खड़े हो गए और अंपायर की तरह पेट निकालने लगे। ये देख सभी हंसने लगे और फिर अंपायर के पेट पर हाथ मारकर चलते बने। ये नजारा देख मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के अलावा कमेंटेटर भी हंसने लगे। खुद अंपायर इरास्मस बाबर की इस हरकत पर अपनी हंसी नहीं रोक सके।

बाबर आजम का ये मजाकिया वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यही नहीं, इस घटना की एक फनी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें बाबर आजम के बैकग्राउंड में अंपायर खड़े हैं, लेकिन तस्वीर ऐसी क्लिक हुई है कि लग रहा है बाबर आजम का पेट निकला है।

