कराची: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है. टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से भी उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है. सरफराज अहमद की सेंचुरी की मदद से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में कामयाबी हासिल की. पाकिस्तान ने पांचवें दिन नौ विकेट पर 304 रन कास्कोर बनाया. पाकिस्तान के सामने 319 रन का लक्ष्य था. शुक्रवार को मैच के आखिरी दिन न्यूजीलैंड जीत से 1 विकेट और पाकिस्तान 15 रन दूर रह गया. पहला टेस्ट मैच भी ड्रॉ रहा था. इसके बाद बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव के बाद बाबर के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को चीफ सिलेक्टर बनाया गया है.

मैच के बाद बाबर आजम से पत्रकारों ने कड़े सवाल पूछे. लेकिन उन्होंने भी सीधे और कड़े जवाब दिए. दूसरे टेस्ट के बाद एक बार फिर पत्रकार ने बाबर आजम से उसकी कप्तानी के बारे में सवाल किए. उन्होंने बाबर से सीधा-सीधा पूछा कि क्या उनकी कप्तानी खतरे में है.

एक पत्रकार ने पूछा, ‘कुछ लोग कह रहे हैं कि टीम पर आपकी ग्रिप कमजोर होती जा रही है. दोस्ती यारी का सिलसिला पाकिस्तान टीम में खत्म हो जाता रहा है, जब से शाहिद अफरीदी ने चीफ सिलेक्टर का पद संभाला है.’

बाबर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ‘कौन से दोस्त?’

पत्रकार ने अपना सवाल पूरा किया, ‘जब से शाहिद अफरीदी आए हैं, उन्होंने वनडे इंटरनैशनल में उपकप्तानी बदल दी. शान मसूद इस भूमिका में नजर आ रहे हैं. अब कहा जा रहा है कि आपसे जल्द ही टेस्ट कप्तानी भी छीन ली जाएगी.’

बाबर ने इसका जवाब दिया, ‘सर, सिर्फ आपको पता होगा कि किसकी कप्तानी जा रही है. मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा काम है मैदान पर जाकर परफॉर्म करना और अपनी टीम से परफॉर्म करवाना.’

A journo revealed to Babar Azam that he was going to lose his Test captaincy and here’s what he said ?

He also said Shahid Afridi removed Shadab Khan’s wicket from limited-overs. What’s happening in pressers these days? #PAKvNZ pic.twitter.com/pN5TFSWX9O

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 6, 2023