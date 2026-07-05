Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान, शान मसूद की छुट्टी

पाकिस्तान की टीम पहले वेस्टइंडीज के लिए रवाना होगी. इस दौरे पर टीम दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, इसके बाद टीम का इंग्लैंड दौरा होगा, जहां तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 05, 2026, 01:54 PM IST

Published On Jul 05, 2026, 01:54 PM IST

Last UpdatedJul 05, 2026, 01:54 PM IST

Babar azam

Babar azam

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की सरजमीं पर होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम का ऐलान किया है. बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है.

शान मसूद की अगुवाई में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उनसे टेस्ट कप्तानी ले ली गई है. मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने खेले 16 टेस्ट मैचों में से 12 में हार का सामना किया, हाल ही में टीम को बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भी टीम का सूपड़ा साफ हुआ था.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

चार युवा खिलाड़ियों को पहली बार मिला मौका

सिलेक्टर्स ने वेस्टइंडीज सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. हालांकि, इंग्लैंड दौरे के लिए सऊद शकील को 17वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में रखा गया है, मगर शकील को टीम में शामिल होने से पहले फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। सिलेक्टर्स ने टीम में चार युवा खिलाड़ियों को पहली बार शामिल किया है. यह चार खिलाड़ी बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान, बल्लेबाज मुहम्मद अवैस जफर, पेसर उबैद शाह और विकेटकीपर-बल्लेबाज मुहम्मद गाजी गोरी हैं.

IND VS ENG: जैकब बेथेल के तूफान में उड़ी टीम इंडिया, दूसरे टी20 में 4 विकेट से दी मात

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का दौरा करेगी पाकिस्तान की टीम

पाकिस्तान की टीम पहले वेस्टइंडीज के लिए रवाना होगी. इस दौरे पर टीम दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक खेला जाएगा. वहीं, दूसरे टेस्ट मैच का आगाज 2 से 6 अगस्त तक पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा. इसके बाद टीम तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी. यह तीन टेस्ट मुकाबले 19 अगस्त से 13 सितंबर के बीच लीड्स, लॉर्ड्स और बर्मिंघम में खेले जाएंगे.

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वॉड:

बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह। (फिटनेस टेस्ट पास करने पर सऊद शकील इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का हिस्सा होंगे)।

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

भारत को हराना मुश्किल, वह दुनिया की बाकी टीमों से... पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान

भारत को हराना मुश्किल, वह दुनिया की बाकी टीमों से... पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सैलरी और मैच फीस बढ़ेगी, मगर 'सीक्रेट' रहेगी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट !

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सैलरी और मैच फीस बढ़ेगी, मगर 'सीक्रेट' रहेगी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट !
घरेलू क्रिकेट नहीं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, पीसीबी का नया फरमान

घरेलू क्रिकेट नहीं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, पीसीबी का नया फरमान
पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ बड़ा बदलाव, कौन बना नया कप्तान

पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ बड़ा बदलाव, कौन बना नया कप्तान

Latest News

womens-t20-wc-final

Women's T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग, क्या है पिच और मौसम का हाल ?
vaibhav-sooryavanshi-international-debut

इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सात सबसे युवा खिलाड़ी, पहले नंबर पर नहीं है वैभव सूर्यवंशी

morocco-vs-canada

Fifa World Cup: मोरक्को की क्वार्टर फाइनल में एंट्री, हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर कनाडा
france-footall-team

Fifa World Cup: पैराग्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल में फ्रांस, एम्बाप्पे रहे जीत के 'हीरो'
shreyas-iyer-156

एक खिलाड़ी हार का जिम्मेदार नहीं... श्रेयस अय्यर ने किया रवि बिश्नोई का बचाव

ind-vs-eng-2nd-t20i

IND VS ENG: जैकब बेथेल के तूफान में उड़ी टीम इंडिया, दूसरे टी20 में 4 विकेट से दी मात

Editor's Pick

How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
Wasim Jaffer Raised Questions on This 23 Years Old Allrounder India Lost Series to Ireland

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर