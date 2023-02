बाबर आजम ने शाहीन शाह से मुकाबले के बारे में ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब हंसने लगे

बाबर आजम ने 26 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मुकाबले से पहले शाहीन शाह अफरीदी का सामना करने को लेकर बड़ा मजेदार जवाब दिया.

पीएसएल में बाबर पेशावर जल्मी की टीम की कप्तानी कर रहे हैं. रविवार, 26 फरवरी को उनकी टीम का मुकाबला लाहौर के कज्जाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स के साथ है जहां उनका सामना शाहीन अफरीदी से होगा. एक रिपोर्टर ने जब इस बारे में सवाल पूछा तो बाबर ने हाजिरजवाबी दिखाते हुए सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया.

पत्रकार ने सवाल पूछा, 'बाबर आप सबसे हंसकर मिलते हैं, कल आपका लाहौर कलंदर्स से लाहौर के कज्जाफी स्टेडियम में मुकबाला होगा. यहां शाहीन शाह अफरीदी से आपका मुकाबला होगा...'

Babar Azam talks about his battle with Shaheen Afridi tomorrow.