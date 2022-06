बाबर आजम के शतक और खुशदिल शाह के कैमियो की मदद से पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को सीरीज के पहले वनडे इंटरनैशनल में पांच विकेट से हरा दिया। बुधवार को मुलतान में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के सामने 306 रनों का लक्ष्य था लेकिन बाबर ने अपनी बीती पांच पारियों में चौथा शतक लगाया वहीं खुशदिल शाह ने 23 गेंद पर 41 रन की नाबाद पारी खेल अपनी टीम को आखिरी ओवर में जीत दिला दी। अपनी पारी में खुशदिल ने चार छक्के लगाए। इसके साथ ही शाई होप का 12वां वनडे इंटरनैशनल शतक भी उनकी टीम को जीत नहीं दिला पाया। शेमराह ब्रुक्स ने भी 83 गेंद पर 70 रन की पारी खेली।

पाकिस्तान की खराब शुरुआत

पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज फखर जमां 11 रन बनाकर जेडन सील्स का शिकार बने। इस समय मेजबान टीम का स्कोर 26 रन था। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए इमाम-उल-हक और बाबर के बीच 103 रन की भागीदारी हुई। इमाम ने संयम के साथ बल्लेबाजी की 71 गेंद पर 65 रन जोड़े।

रिजवान के साथ साझेदारी

बाबर को इसके बाद अपने टी20 के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान का साथ मिला। रिजवान ने रनगति थोड़ी बढ़ानी शुरू की। पाकिस्तान के इन दो सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले बल्लेबाजों ने 16.2 ओवरों में 108 रनों की भागदारी की। इस बीच बाबर आजम ने लगातार तीसरा वनडे इंटरनैशनल शतक पूरा किया। यह दूसरी बार है जब बाबर ने लगातार तीन बार शतक लगाया हो। वह ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं।

.@babarazam258 MAKES HISTORY! ?

? The No.1 batter becomes the ???? player to record three successive ODI centuries twice ???#PAKvWI | #KhelAbhiBaqiHai pic.twitter.com/nJxAixPE1i

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) June 8, 2022