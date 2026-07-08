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टेस्ट के बाद अब T20I के कप्तान बनेंगे बाबर आजम, सलमान आगा की होगी छुट्टी !

बाबर आजम पहले भी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 2021 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था और 2022 के एडिशन में रनर-अप रहा था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 08, 2026, 04:13 PM IST

Published On Jul 08, 2026, 04:13 PM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 04:13 PM IST

Babar Azam

Babar Azam

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए बाबर आजम को टी-20 टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) टीम के आने वाले मैचों से पहले उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है.

पाकिस्तानी अखबार ‘डेली औसाफ़’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय टीम के हालिया प्रदर्शन का आकलन करने के बाद PCB सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में नेतृत्व में बदलाव पर विचार कर रहा है. अगर इस फ़ैसले को मंज़ूरी मिलती है, तो बाबर सलमान अली आगा की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने टीम के बदलाव के दौर में टीम की कप्तानी की थी.

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T20I की कप्तानी की रेस में बाबर

यह घटनाक्रम बाबर के पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी दोबारा हासिल करने के कुछ समय बाद सामने आया है, जिससे संकेत मिलता है कि बोर्ड एक बार फिर देश के सबसे अनुभवी लीडर्स में से एक पर भरोसा जता सकता है. PCB की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबर T20I टीम की कमान संभालने के लिए सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों और भविष्य के ICC इवेंट्स की तैयारी शुरू कर रहा है.

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कर चुके हैं कप्तानी

बाबर आजम पहले भी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं और T20 इंटरनेशनल में उन्हें काफ़ी सफलता मिली है. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 2021 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था और 2022 के एडिशन में रनर-अप रहा था. अपने पिछले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के T20I कप्तानों में उनका जीत का प्रतिशत भी सबसे अच्छा रहा था.

अगर कप्तानी बदलती भी है तो भी मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा के पाकिस्तान की योजनाओं का हिस्सा बने रहने की उम्मीद है, रिपोर्ट से पता चलता है कि PCB टीम में उनकी भूमिका को महत्व देता है.

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बाबर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक बने हुए हैं, और माना जाता है कि उनका अनुभव, नेतृत्व क्षमता और कप्तानी की ज़रूरतों की समझ उन वजहों में शामिल हैं जो बोर्ड की सोच को प्रभावित कर रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आधिकारिक घोषणा तभी होने की उम्मीद है जब PCB अपनी आंतरिक चर्चा पूरी कर ले और पाकिस्तान की अगली T20I सीरीज़ के लिए टीम को अंतिम रूप दे दे.

INPUT- IANS

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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