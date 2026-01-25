टी-20 विश्व कप से हटने की धमकी के बीच पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान, स्टार खिलाड़ी बाहर

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
पहले टी-20 विश्व कप से हटने की धमकी, अब पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान, स्टार खिलाड़ी बाहर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए टी20 विश्व कप के बहिष्कार की धमकी के एक दिन बाद पाकिस्तान ने रविवार को वर्ल्ड कप की अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ‘‘सुरक्षा चिंताओं’’ के कारण भारत आने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया था, इसके बाद पीसीबी के प्रमुख नक़वी ने इस टी20 टूर्नामेंट से हटने का सुझाव दिया था.
भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से आठ मार्च तक होने वाले इस टूर्नामेंट में सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे. बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद नक़वी ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार इस बात पर अंतिम निर्णय लेगी कि उसकी राष्ट्रीय टीम टी20 विश्व कप में भाग लेगी या नहीं, पाकिस्तान के सभी ग्रुप मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे.
टी-20 टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं
गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस निदेशक और पुरुष राष्ट्रीय टीम चयन समिति के सदस्य आकिब जावेद, आगा और सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच माइकल जेम्स हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की घोषणा की. टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इसमें वही खिलाड़ी शामिल हैं जो अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर टी20 सीरीज में खेलने वाले हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में 29 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज के लिए टीम से केवल मध्यम गति के गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर को ही बाहर रखा गया है.
अबरार अहमद और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को मौका
चयनकर्ताओं ने टी20 विश्व कप टीम में दो विशेषज्ञ स्पिनरों को शामिल किया है, इनमें अबरार अहमद और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए बहुत कम अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. अबरार और उस्मान के अलावा टीम में स्पिन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, शादाब खान और सैम अयूब भी शामिल हैं. इस टीम में युवा बल्लेबाज ख्वाजा नफे को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने इसी महीने की शुरुआत में श्रीलंका में एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था.
इन 15 खिलाड़ियों में कप्तान सलमान आगा, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक को पहली बार टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है. अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमां, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और उस्मान खान ने 2021 से एक या अधिक टी20 विश्व कप में भाग लिया है.
हारिस रऊफ को नहीं मिला मौका
पाकिस्तान की टीम ने तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को मौका नहीं दिया है. हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग में काफी प्रभावित किया और 20 विकेट चटकाए.
पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है और उसका पहला मैच सात फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ होगा.
टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम:
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक।