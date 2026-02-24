This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप, टी-20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड
बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 25 रन की पारी खेलकर आउट हुए. 25 रन बनाने के लिए उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया.
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का खराब फॉर्म जारी है. टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का यह दिग्गज बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है. बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 मुकाबले में भी बाबर आजम ने निराश किया और बड़ी पारी नहीं खेल सके.
बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पावरप्ले में बल्लेबाजी का मौका मिला. उन्होंने शुरुआत अच्छी की और जोफ्रा आर्चर की लगातार गेंदों पर दो चौके लगाए, मगर इसके बाद वह रन बनाने के लिए जूझते नजर आए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 25 रन की पारी खेली और इसके लिए उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया. बाबर आजम ने 104.17 की मामूली स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस मैच के बाद टी-20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है.
बाबर आजम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड
बाबर आजम टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप में कम से कम 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट सबसे कम स्ट्राइक रेट बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं. टी-20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 111.5 का है. बाबर आजम के यह पहले शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के ही मोहम्मद हफीज के नाम था. मोहम्मद हफीज ने 111.8 की स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप में रन बनाए थे.टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट में पाकिस्तान के ही तीन खिलाड़ी हैं.
T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम स्ट्राइक रेट (कम से कम 500 रन)
111.5 – बाबर आजम
111.8 – मोहम्मद हफीज
112.2 – कुमार संगकारा
112.5 – केन विलियमसन
113.0 – मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 रन का टारगेट
पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 164 रन बनाए. साहिबजादा फरहान ने 45 बॉल में 63 रन की पारी खेली. उनके अलावा बाबर आजम और फखर जमान ने 25-25 रन का योगदान दिया. शादाब खान 23 रन बनाकर रन आउट हुए. इंग्लैंड के लिए लियाम डॉसन ने तीन विकेट चटकाए. जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवरटन को दो-दो सफलता मिली.
