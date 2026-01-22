This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
BBL के बाकी बचे मैचों से बाहर हुए बाबर आजम, सिडनी सिक्सर्स ने किया ऐलान
बाबर आजम तुरंत ऑस्ट्रेलिया से चले जाएंगे और BBL 15 फाइनल सीरीज़ के बाकी मैचों के लिए सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बिग बैश लीग के बाकी बचे मैचों का हिस्सा नहीं होंगे. सिडनी सिक्सर्स ने गुरुवार को इसका ऐलान किया. सिडनी सिक्सर्स ने कहा है कि बाबर आजम को नेशनल टीम कैंप के लिए पाकिस्तान लौटना होगा.
SCG में होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ चैलेंजर फाइनल से ठीक 24 घंटे पहले सिडनी सिक्सर्स ने इसकी घोषणा की. इस मैच का विजेता रविवार को पर्थ में BBL फ़ाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स से खेलेगा. बाबर ने BBL में अपने पहले सीजन में 11 मैचों में 202 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज 22.44 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 103.06 का रहा. उनके बल्ले से दो अर्धशतक भी आया.
सिडनी सिक्सर्स ने अपने बयान में कहा कि सिक्सर्स के ओपनर बाबर आज़म को अपने नेशनल टीम के साथियों के साथ कैंप में शामिल होने के लिए पाकिस्तान लौटना होगा, क्योंकि आने वाले इंटरनेशनल मैचों की तैयारी शुरू हो गई है. नतीजतन, बाबर तुरंत ऑस्ट्रेलिया से चले जाएंगे और BBL 15 फाइनल सीरीज़ के बाकी मैचों के लिए सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलेगी पाकिस्तान
बाबर शुरू में पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध थे और जनवरी की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ़ पाकिस्तान की तीन मैचों की T20I सीरीज़ के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया था. ऑस्ट्रेलिया 29 जनवरी से पाकिस्तान के खिलाफ़ तीन T20I मैच खेलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सभी स्क्वाड सदस्य जो अभी भी BBL में शामिल हैं, वे फ़ाइनल के बाद तक अपनी BBL टीमों के साथ रहेंगे, जबकि बाकी स्क्वाड 24 जनवरी को प्री-टूर कैंप के लिए UAE रवाना होगा.
मैंने बीबीएल में अपने समय का बहुत आनंद लिया: बाबर
बाबर ने एक बयान में कहा, सबसे पहले, सिडनी सिक्सर्स का मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी लड़कों, सभी कोचों का और मैंने अपने समय का बहुत आनंद लिया, दुर्भाग्य से, अब मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए टीम छोड़नी होगी.सिडनी सिक्सर्स के फैंस का धन्यवाद, हमेशा सपोर्ट मिलता है, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा हौसला, बहुत मज़ा, इसलिए मैंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उस माहौल का बहुत आनंद लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।”
डेनियल ह्यूजेस की टीम में एंट्री
अनुभवी सिक्सर्स बल्लेबाज डेनियल ह्यूजेस को चैलेंजर के लिए सिक्सर्स टीम में वापस बुलाया गया है और वह अपना 100वां BBL गेम खेलने के लिए तैयार हैं.