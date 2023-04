बाबर आजम ने विलियमसन के लिए किया ट्वीट, कहा- मजबूत होकर करो वापसी

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के वनडे इंटरनैशनल कप्तान केन विलियमसन इस साल भारत में होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के पहले मैच में गुजरात टाइटंस का यह खिलाड़ी चोटिल हो गया था. चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ का शॉट पकड़ने के प्रयास में डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री पर विलियमसन के घुटने में चोट लग गई थी.

विलियमसन आईपीएल में इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान थे. मिनी ऑक्शन में इसी साल गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया. यह गुजरात की फ्रैंचाइजी के लिए उनका पहला ही मैच था. विलियमसन का यूं वर्ल्ड कप से बाहर होना न सिर्फ उनकी टीम बल्कि क्रिकेट जगत के लिए भी बड़ा झटका है. वह 2019 वर्ल्ड कप के सबसे सफल खिलाड़ियों में थे. विलियमसन 2019 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नमेंट रहे थे.

अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपने कीवी समकक्ष को एक बहुत प्यारा सा मेसेज किया है.

बाबर आजम ने विलियमसन के जल्द ठीक होने की कामना की है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बल्लेबाज जल्द ही मजबूती के साथ वापसी करेगा.

बाबर ने विलियमसन के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, 'और मजबूत होकर वापसी करो. जल्द ही स्वस्थ हों. केन विलियमसन'

Bounce back stronger. Get well soon Kane Williamson pic.twitter.com/XSkMa70qXO

— Babar Azam (@babarazam258) April 6, 2023