एशिया कप 2022 का 27 अगस्त से आगाज होना है जिसमें सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को दुबई में खेला जाएगा। दोनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस इस महा मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

एशिया कप का फॉर्मेट इस बार ऐसा बनाया गया है कि एक नहीं बल्कि 3 बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोनों ही टीमों पर सभी मैचों में जी हासिल करने का कहीं न कहीं दवाब तो होगा। इस पर बाबर आजम ने अपनी राय दी है। नीदरलैंड्स दौरे पर रवाना होने से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए।

जब पूछा गया कि एशिया कप में भारत के खिलाफ खेलने को लेकर पाकिस्तान पर क्या दवाब होगा, तो बाबर आजम ने कहा, “देखे प्रेशर कुछ नहीं है। कोशिश यही होती है की मैच को मैच की तरह ही खेले। बिल्कुल एक अलग प्रेशर होता है। जिस तरह हमने पिछले वर्ल्ड कप में किया। अपनी टीम पर भरोसा रखे। अपने खेल पर फोकस किया जाए। इस बार भी हम यही करेंगे। हमारा काम है कोशिश करना है लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है।”

आखिरी बार जब भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड 2021 में दुबई के मैदान पर आमने-सामने हुए थे, तो टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने भारत को पटखनी दी थी। इस बार भी एशिया कप का मुकाबला दुबई में खेला जाना है जहां टीम इंडिया पिछली हार क बदला चुकता करने के इरादे से उतरेगी।

?️ Babar Azam is currently addressing the media in Lahore

Watch Live ➡️ https://t.co/SZXYxOOGS7#NEDvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/xzpjrHBBXn

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 11, 2022