अर्जुन के डेब्यू पर बच्चन और दादा ने किया शानदार ट्वीट तो पिता सचिन ने दिया मजेदार रिप्लाई

अभिषेक बच्चन ने लिखा, "अच्छा खेली मुंबई इंडियंस. MI लाइन-अप में एक तेंदुलकर को वापस देखना बहुत अच्छा लगा. बधाई हो अर्जुन तेंदुलकर आपको डेब्यू पर. सचिन तेंदुलकर आपको बहुत गर्व होना चाहिए." इसके जवाब में सचिन ने लिखा, "धन्यवाद, अभिषेक...और इस बार, एक तेंदुलकर ने बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजी की शुरुआत की. जब हम अपनी बिल्डिंग के नीचे खेलते थे तो शायद आप उसकी गेंदबाजी का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे."

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 18, 2023