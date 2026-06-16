फीफा वर्ल्ड कप के बीच स्पैनिश फैंस के लिए बड़ा झटका, स्टार फुटबॉलर राफा मीर को 8.5 साल की जेल, यौन शोषण का आरोप साबित

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच फुटबॉल जगत से एक हैरान करने वाली खबर आई है. स्पेन के फुटबॉलर राफा मीर (Rafa Mir) को यौन शोषण और मारपीट का दोषी पाते हुए अदालत ने साढ़े आठ साल की सजा सुनाई है. स्पेन के ईस्टर्न वेलेन्सिया प्रांत की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को इस सजा का ऐलान किया. मीर के पीटने से पीड़ित को काफी चोट भी आई थीं.

स्पेन में महिला अधिकार एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है. खास तौर पर खेल जगत से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब कई नामी हस्तियों ने अपनी सीमाओं को लांघा है. पूर्व फुटबॉल चीफ लुईस रुबिलेस (Luis Rubiales) ने राष्ट्रीय टीम की एक खिलाड़ी को जबरन किस किया था. या बार्सिलोना के पूर्व खिलाड़ी डेनी एल्वेस (Dani Alves) को बलात्कार का दोषी साबित होना हो, हालांकि बाद में यह फैसला बदल दिया गया था. लेकिन ऐसी कई घटनाओं के बाद महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को और भी संवेदनशीलता से देखा जाता है.

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मीर को सितंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था. एक महिला ने उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था. मीर के वकील ने कहा था कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और मीर ने किसी भी तरह के आरोपों से इनकार किया था.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मीर और एक अन्य फुटबॉलर दो युवा महिलाओं से वेलन्सिया में एक बार में मिले और बाद में पार्टी जारी रखने के लिए मीर के घर पर पहुंचे. अपने घर मीर ने उनमें से एक महिला का पूल और बाथरूम में यौन शोषण किया.

अदालत ने कहा कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़ित निरंतर रहा है. और उनका बयान विश्वसनीय है जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी करती है. पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 64000 यूरो यानी करीब 70 लाख रुपये भी मिले हैं. यह अंतिम फैसला नहीं है और इसे ऊपर अदालत में चुनौती दी जा सकती है.

मीर फिलहाल ला लीगा क्लब एल्शे (Elche) के लिए खेलते हैं. वहां वह सेविला से लोन पर पहुंचे हैं. उनके मूल क्लब सेविला ने बयान जारी कर कहा है कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और समाज में किसी भी तरह की हिंसा और दुर्व्यहार की जगह नहीं है.

28 साल के राफा मीर फॉलवेरहेम्पन वॉन्डर्स के लिए भी खेल चुके हैं. और तोक्यो ओलिंपिक में भाग लेने वाली स्पैनिश राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सदस्य रह चुके हैं.