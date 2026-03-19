CSK को लगा तगड़ा झटका, आईपीएल 2026 से बाहर हुआ स्टार तेज गेंदबाज

आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 30 मार्च को अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी.

CSK

Nathan Ellis Ruled Out: आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को तगड़ा झटका लगा है. चेन्नई सुपरकिंग्स के तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट की वजह से आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 30 मार्च को अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी.

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस इससे पहले जनवरी 2026 में हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे थे, हालांकि उनकी चोट T20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले हुई. उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और कुल सात विकेट लिए, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हार की वजह से सुपर-8 में नहीं पहुंच सकी. टी-20 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर नाथन एलिस के चोटिल होने की खबर आई है, जो चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

CSK ने दो करोड़ में खरीदा था

नाथन एलिस को चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने दो करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदा था. उन्होंने आईपीएल में कुल 17 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 19 विकेट है.

खबर में अपडेट जारी है…