ये वीडियो देख चकरा जायेगा दिमाग, रन आउट होने के बावजूद बल्लेबाज को दिया गया नॉट आउट

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में 198 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 275 रन का लक्ष्य रखा था लेकिन हेनरी शिपले (5 विकेट) की धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई. वनडे क्रिकेट में श्रीलंका का यह पांचवां सबसे कम स्कोर है. इस मैच में कुछ मजेदार घटनाएं भी देखने को मिली.

दरअसल, श्रीलंका कीवी टीम के स्कोर का पीछा कर रही थी और 17वें ओवर तक मेहमान टीम ने महज 8 विकेट 57 रन के भीतर ही खो दिए. इसके बाद 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्लेयर टिकनर जिनकी चौथी गेंद पर चमिका करुणारत्ने पहला रन चुराने के बाद दूसरा रन लेने के लिए तेजी से भागे लेकिन टिकनर ने थ्रो पकड़ने के साथ ही गिल्लियों को उड़ा दिया. करुणारत्ने के क्रीज के अंदर पहुंचने से पहले ही गिल्लियां बिखर गई लेकिन उन्हें आउट नहीं दिया गया.

हुआ यूं कि जब टिकनर ने स्टंप्स पर लगी गिल्लियां गिराई तो श्रीलंकाई बल्लेबाज चमिका क्रीज से बाहर थे. लेकिन उन्हें नॉट आउट दिया गया क्योंकि गिल्लियों में लगी लाइट ही नहीं जली. इसके पीछे की वजह स्टंप्स और बेल्स पर लगी लाइट की बैटरी का खत्म होना बताया गया. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब गिल्लियां स्टम्प से अलग होने के बाद भी नहीं जली. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

