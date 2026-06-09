Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Ban Vs Aus 1st ODI Nahid Rana Stars As BAN Beat AUS By 86 Runs Via DLS Method In Dhaka

कंगारुओं पर भारी पड़े 'बंगाल टाइगर्स', बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हार

Ban Vs Aus 1st ODI: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में 86 रन से हरा दिया. वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार बांग्लादेश के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 09, 2026, 09:11 PM IST

Published On Jun 09, 2026, 09:11 PM IST

Last UpdatedJun 09, 2026, 09:11 PM IST

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिय को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में करारी शिकस्त दी है. बांग्लादेश ने पहले मैच को डकवर्थ लुईस के आधार पर 86 रन से अपने नाम किया. यह वनडे इतिहास में बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर दूसरी जीत रही. बांग्लादेश ने इससे पहले 18 जून 2005 को कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाउ 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. 23 वनडे मुकाबलों में बांग्लादेश को अब तक 20 हार का सामना करना पड़ा है. जबकि एक मैच टाई रहा.

मोसाद्देक हुसैन ने खेली कमाल की पारी

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 284 रन बनाए. बांग्लादेश को महज 10 के स्कोर पर सैफ हसन (5) के रूप में पहला झटका लगा.इसके बाद नजमुल हुसैन शांतो ने तंजीद हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 गेंदों में 96 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 106 के स्कोर तक पहुंचा दिया. तमीम 44 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 54 रन बनाकर आउट हुए. जिसके बाद टीम ने लिटन दास और नजमुल का विकेट भी 140 के स्कोर तक गंवा दिया. लिटन बांग्लादेश के खाते में सिर्फ 7 रन का योगदान दे सके. जबकि नजमुल ने 86 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 67 रन बनाए.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

मोसाद्देक हुसैन ने तौहीद हृदय (31) के साथ पांचवें विकेट के लिए 90 गेंदों में 75 रन जोड़े. जबकि तस्कीन अहमद (20) के साथ आठवें विकेट के लिए 45 रन जुटाए. मोसाद्देक 70 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 86 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी खेमे से नाथन एलिस ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए. जबकि लियाम स्कॉट और मैट रेनेशॉ ने 2-2 विकेट निकाले.

नाहिद राणा ने बरपाया कहर

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 42.2 ओवरों में 191 के स्कोर तक 9 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद बारिश के चलते खेल आगे नहीं बढ़ सका. इस टीम ने सिर्फ 2 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद जोश इंगलिस ने कप्तान कूपर कोनोली के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़कर टीम को संभाला. इंगलिस 25 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद कोनोली ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 40 रन जुटाए. कोनोली ने टीम के खाते में 35 रन का योगदान दिया.

इस टीम ने 91 के स्कोर तक 4 विकेट खो दिए थे. जिसके बाद कैरी ने कैमरून ग्रीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 रन जोड़े. कैरी ने 62 गेंदों में 47 रन की पारी खेली. यहां से कैमरून ग्रीन ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, उन्होंने 66 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 52 रन की नाबाद पारी खेली. लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. विपक्षी खेमे से नाहिद राणा ने 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. मुस्तफिजुर रहमान और मोसाद्देक हुसैन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

IND A VS SL A: सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीता भारत, श्रीलंका ए को 8 रन से हराया

IND A VS SL A: सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीता भारत, श्रीलंका ए को 8 रन से हराया
'सिर्फ खेलना नहीं, 20 साल...', टीम इंडिया में एंट्री के बाद युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की बड़ी हुंकार

'सिर्फ खेलना नहीं, 20 साल...', टीम इंडिया में एंट्री के बाद युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की बड़ी हुंकार
कप्तानी से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल, नए कप्तान को दी बधाई

कप्तानी से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल, नए कप्तान को दी बधाई

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स खेलेगी टीम इंडिया, जानिए कैसा है इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स खेलेगी टीम इंडिया, जानिए कैसा है इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड

Latest News

lords-pitch

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम की पिचों से आईसीसी नाराज, कड़ी कार्रवाई कर थमाए डिमेरिट प्वाइंट्स
pooja-vastrakar-2

Exclusive Interview: 'हैरी दी से थोड़ा डर लगता है, झुलू दी दोस्त जैसी हैं', Pooja Vastrakar ने सीनियर क्रिकेटर्स को लेकर किया मजेदार खुलासा
ind-a-vs-sl-a

IND A VS SL A: सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीता भारत, श्रीलंका ए को 8 रन से हराया
harmanpreet-kaur-1-9

'ट्रॉफी जीतने का सिलसिला जारी रखेंगे', टी20 विश्व कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान

fifa

FIFA वर्ल्ड कप के लिए Z की तैयारी पूरी, बिना रुकावट फैंस उठाएंगे फुटबॉल के महाकुंभ का पूरा मजा
suthar-1

मानव सुथार का महाडेब्यू, पहले मैच में रिकॉर्ड का खोला खास 'पंजा'

Editor's Pick

Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है
India beat Afghanistan by Innings and 300 Runs in One off test their biggest victory in test cricket

IND vs AFG: भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया
ICC Announced Commentary Panel for Women T20 World Cup 2026

महिला T20 विश्व कप: ICC के कॉमेंट्री पैनल में मिताली-अंजुम समेत कई दिग्गज शामिल
India bowled out Afghanistan on 152 in one-off test in Mullanpur Manav Suthar took 6 Wickets

सुथार की फिरकी के जाल में फंसा अफगानिस्तान, पहली पारी में सिर्फ 152 पर ढेर