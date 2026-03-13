add cricketcountry as a Preferred Source
  • BAN VS PAK 2nd odi Live: बांग्लादेश vs पाकिस्तान, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

BAN VS PAK 2nd odi Live: बांग्लादेश vs पाकिस्तान, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Bangladesh vs Pakistan 2nd ODI Match Live Scorecard and Updates

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 13, 2026 1:53 PM IST

BAN VS PAK
BAN VS PAK

BAN VS PAK 2nd odi Live: बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला ढ़ाका के शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है.

बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबज़ादा फरहान, माज़ सदाकत, शमील हुसैन, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, अब्दुल समद, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ

बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, लिट्टन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तौहीद हृदोय, अफीफ हुसैन, तस्कीन अहमद, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

