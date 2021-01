BAN vs WI 2021 3rd ODI Dream11 Team Prediction: तीसरे वनडे में यह होगा बांग्लादेश-वेस्टइंडीज का प्लेइंग XI

Dream11 Team Prediction

लंबे ब्रेक के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरी बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार शुरुआत की हैं. मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज के पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा बना लिया है. आज दोनों टीमें सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में चट्टग्राम में आमने-सामने होंगी. दूसरी ओर अपने स्टार क्रिकेटर्स के बिना यहां खेलने आई वेस्टइंडीज की उम्मीद आज कुछ करिश्मा करने की होगी. अगर आप इस मैच में अपनी ड्रीम टीम बनाने की सोच रहे हैं, तो यह हो सकती है आपकी ड्रीम 11 टीम

TOSS: West Indies tour of Bangladesh 2021- 3rd ODI, Toss between Bangladesh vs West Indies will take place at 10.30 PM IST – January 25.

Match Time: 11:00 am IST

Venue: Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram

BAN vs WI: My Dream11 Team

विकेटकीपर : मुश्फिकुर रहीम, लिट्टन दास

बल्लेबाज : तमीम इकबाल, जेसन मोहम्मद, रोवमैन पॉवेल

ऑलराउंडर्स : शाकिब अल हसन (कप्तान), कायल मायर्स

बॉलर्स : अकील हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, मेहदी हसन मिराज (उपकप्तान)

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

बांग्लादेश

तमीम इकबाल (कप्तान), लिट्टन दास, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम (WK), सौम्य सरकार, महमुदुल्लाह, मेहदी हसन, सौम्य सरकार, मेहदी हसन, हसन महमूद, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान

वेस्टइंडीज

सुनील अम्ब्रिस, जॉर्न ओटली, जोशुआ दा सिल्वा (WK), आंद्रे मैक्कार्थी, जेसन मोहम्मद (कप्तान), कायल मायर्स, क्रूमा बोनेर, रोवमैन पॉवेल, रेमन रीफर, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन

बांग्लादेश (Bangladesh 2021 Full ODI Squad)

तमीम इकबाल (कप्तान), लिट्टन दास, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), महमुदुल्लाह, सौम्य सरकार, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहदी हसन, हसन महमूद, मुस्ताफिजुर रहमान, रुबेल हुसैन, मोहम्मद मिथुन, तैजुल इस्लाम, तस्किन अहमद, मेहदी हसन, अफीफ हुसैन, शोरिफुल इस्लाम

वेस्टइंडीज (West Indies 2021 Full ODI Squad)

जोशुआ दा सिल्वा (WK), सुनील अम्ब्रिस, जैसन मोहम्मद (कप्तान), आंद्रे मैक्कार्थी, रोवमैन पॉवेल, रैमॉन रीफर, कायल मायर्स, क्रूमा बोनर, केमार होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ज्हामर हैमिल्टन, कीऑन हार्डिंग, जॉर्न ओटले

