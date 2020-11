बांग्‍लादेश रवानगी से पहले CWI ने उठाया बड़ा कदम, जनवरी में शुरू होंगे मैच

Trending Cricket News: कोरोना महामारी के बीच वेस्‍टइंडीज की टीम (West Indies Tour of Bangladesh) पड़ोसी देश बांग्‍लादेश का दौरा करने जा रही है। इस सीरीज के साथ बांग्‍लादेश (Bangladesh vs West Indies) में भी लंबे अंतराल के बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि विंडीज की टीम की रवानगी (BAN vs WI) से पहले क्रिकेट बोर्ड ने स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा (Covid-19) कारणाें से बांग्‍लादेश में एक टीम को जायजा लेने के लिए भेजने का निर्णय लिया है।

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के जनवरी में होने वाले दौरे से पहले स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और सुरक्षा योजनाओं का जायजा लेने के लिये क्रिकेट वेस्टइंडीज की दो सदस्यीय टीम अगले सप्ताह बांग्लादेश का दौरा करेगी ।

बोर्ड के निदेशक डाक्टर अक्षय मानसिंह और बोर्ड के सुरक्षा प्रबंधक पॉल स्लोवविल अगले सप्ताह ढाका और चटगांव जायेंगे जहां बीसीबी के जैव सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का जायजा लेंगे । इससे पहले क्रिकेट वेस्टइंडीज के अध्यक्ष रिकी स्केरिट ने हाल ही में कहा था कि कैरेबियाई टीम अगले साल जनवरी में बांग्लादेश का दौरा करने को उत्सुक है ।

वहीं बोर्ड के सीईओ जॉनी ग्रेव ने ‘ईएसपीएन क्रिकइन्फो’ से कहा था ,‘‘ कोरोना महामारी के बीच बांग्लादेश का दौरा करने वाली हम पहली टीम होंगे ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हमने तय किया है कि हमारे दो अनुभवी पेशेवर बीसीबी की जैव सुरक्षा योजनाओं और प्रोटोकॉल का जायजा लेने बांग्लादेश जायेंगे । उनकी रिपोर्ट बोर्ड के निदेशकों के सामने रखी जायेगी जो तय करेंगे कि बांग्लादेश दौरा करना सुरक्षित होगा या नहीं ।’’

बांग्लादेश को दौरे पर तीन टेस्ट, तीन वनडे और दो टी20 मैच खेलने हैं ।