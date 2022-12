भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में मेजबान बांग्लादेश मुश्किल में नजर आ रहा है। पहली पारी में भारत ने 404 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपने 8 विकेट 133 रन पर ही गंवा दिए। मेहदी हसन मिराज 16 और इबादत हसन 13 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 3 और कुलदीप यादव ने 4 विकेट अपने नाम किए। उमेश यादव को एक सफलता मिली।

Six wickets for India in the last session of Day 2 ?#BANvIND | #WTC23 | ? https://t.co/ym1utFHW3S pic.twitter.com/PbfDrOo94G

