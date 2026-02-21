बांग्लादेशी कोच ने आसिफ नजरुल को बताया झूठा, कहा- वर्ल्ड कप बॉयकाट से सदमे में थे प्लेयर्स

बांग्लादेशी कोच ने आसिफ नजरुल को बताया झूठा, कहा- विश्व कप खेलने का हमारा सपना टूटा, सदमे में थे खिलाड़ी

नजरुल ने शुरू में यह दावा किया था कि सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत की यात्रा न करने का फैसला सरकार ने लिया था, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वह इससे मुकर गए.

Bangladesh assistant coach

बांग्लादेश के सहायक कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और मौजूदा टी20 विश्व कप में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी के संबंध में अपना रुख बदल दिया. सलाहुद्दीन ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के फैसले को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था, उन्होंने दावा किया कि टीम के दो सदस्य मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गए थे.

नजरुल ने शुरू में यह दावा किया था कि सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत की यात्रा न करने का फैसला सरकार ने लिया था, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वह इससे मुकर गए और उन्होंने कहा था कि यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और खिलाड़ियों ने लिया था.सलाहुद्दीन ने पत्रकारों से कहा, उन्होंने सरासर झूठ बोला, मैं भी एक शिक्षक हूं और शिक्षक आम तौर पर कम झूठ बोलते हैं, वह इस तरह खुलेआम झूठ बोलेंगे, मैं सचमुच इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं खिलाड़ियों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, उन्होंने तो एकदम यू-टर्न ले लिया.

Add Cricket Country as a Preferred Source

खिलाड़ियों की कोई भूमिका नहीं थी: सलाहुद्दीन

सलाहुद्दीन ने कहा कि फैसला लेने में खिलाड़ियों की कोई भूमिका नहीं थी.उन्होंने कहा, वह ढाका विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, मेरे देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का कोई व्यक्ति इस तरह का झूठ बोल रहा है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं, उन्होंने पहले कुछ कहा और बाद में अपने बयान से पलट गए.

टी20 विश्व कप से बाहर किए जाने के बाद खिलाड़ी बेहद निराश थे:सलाहुद्दीन

बांग्लादेश ने अपने मैच खेलने के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था,जिसके बाद स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में उसकी जगह शामिल किया गया था. सलाहुद्दीन ने कहा कि टी20 विश्व कप से बाहर किए जाने के बाद खिलाड़ी बेहद निराश थे. उन्होंने कहा, विश्व कप में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है और उनका सपना एक पल में चकनाचूर हो गया, मैं जानता हूं कि हमारे दो खिलाड़ी पांच दिन तक सदमे में रहे, वे पूरी तरह से टूट चुके थे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/