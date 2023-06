BAN vs AFG Test: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान पर दर्ज की 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत

बांग्लादेश ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को हरा दिया. ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश ने 546 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है. यही नहीं, 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी टेस्ट जीत है.

बांग्लादेश की इस शानदार जीत में नजमुल हसन शंटो का अहम योगदान रहा जिन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़ने का अनोखा कारनामा किया. शंटो ने दूसरी पारी में 151 गेंदों में 124 रन बनाए. उन्होंने पहली पारी में 175 गेंदों में 23 चौकों की मदद से 146 रनों की पारी खेली थी.

पहली पारी में बांग्लादेश ने 382 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में अफगान टीम 146 रनों पर डेर हो गई. दूसरी पारी बांग्लादेश ने 425/4 रनों के स्कोर पर घोषित करते हुए मेहमान टीम के सामनेे 662 रनों का टारगेट रखा. दूसरी पारी में अफगानिस्तान टीम लंक्ष्य का पीछा करने उतरी लेकिन 115 रन पर ही सिमट गई.

