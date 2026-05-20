BAN vs PAK: बांग्लादेश में पाकिस्तान की फिर बेइजज्ती, 78 रन से हारा दूसरा टेस्ट

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Bangladesh VS Pakistan 278 (77.0) 1st Innings 232 (57.4) 390 (102.2) 2nd Innings 358 (97.2) Bangladesh beat Pakistan by 78 runs Man of the Match: Litton Das Last Wicket: Khurram Shahzad c Tanzid Hasan b Taijul Islam 0 (6) - 358/10 in 97.2 Over

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में 78 रन हरा दिया है. इसके साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान का सफाया कर दिया है. पहले टेस्ट में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था. बांग्लादेश ने अब 2-0 से सीरीज पर कब्जा किया है. यह लगातार चौथा टेस्ट मैच है जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है. पिछले साल जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा किया था तब भी उसने 2-0 से जीत हासिल की थी.

बांग्लादेश की टीम ने पहली बार पाकिस्तान को अपने घर पर वाइटवॉश किया है. बांग्लादेश की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी रही. पाकिस्तान की टीम के सामने चौथी पारी में 437 रन का बड़ा लक्ष्य था. लेकिन पूरी टीम दूसरी पारी में 358 रन बना पाई. बांग्लादेश की टीम पहली पारी में मुश्किल में छह विकेट पर 116 रन गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन यहां से लिटन दास ने 126 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को अच्छी स्थिति तक पहुंचाया. बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 278 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए 26 साल के इस दाएं हाथ के पेसर खुर्रम शहजाद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. वहीं मोहम्मद अब्बास ने भी तीन विकेट लिए.

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पाकिस्तान ने पहली पारी में 232 रन बनाए. बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए. वहीं साजिद खान ने 38 रन की पारी खेली. पाकिस्तान के पास मौका था कि वह पहली पारी में बढ़त बना ले लेकिन उसके बल्लेबाज फिर एक बार असफल रहे. बांग्लादेश के लिए नाहिद राणा और ताइजुल इस्लाम ने तीन-तीन विकेट लिए.

बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए. मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 137 रन की पारी खेली. वहीं ओपनर महमुदुल हसन जॉय ने 52 रन बनाए. विकेटकीपर लिटन दास ने 69 रन बनाए. खुर्रम शहजाद ने दूसरी पारी में भी चार विकेट लिए. दूसरी पारी में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहतर रहा. कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 बनाए. पाकिस्तान की टीम पांच विकेट पर 162 रन खोकर मुश्किल में थी. यहां से मोहम्मद रिजवान ने साजिद खान के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 134 रन जोड़े. रिजवान ने 94 रन बनाए. साजिद ने 28 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से ताइजुल इस्लाम ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए.