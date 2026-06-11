बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज पर किया कब्जा

तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान के तीन-तीन विकेट की मदद से बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में डकबर्थ लुईस नियम से पांच विकेट से हरा दिया. बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पर कब्जा किया है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 42 ओवर में आठ विकेट पर 187 रन बनाए थे, उसके बाद बारिश की वजह से खेल को रोका गया. बांग्लादेश को 41 ओवर में जीत के लिए 192 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम ने 35 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया.

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