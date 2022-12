भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए मेजबान बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। जाकिर हसन को टॉप आर्डर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार टीम में जगह दी गई है। पहले टेस्ट का आगाज 14 दिसंबर से होना है जिसके लिए 17 सदस्यीय बांग्लादेशी टीम में धाकड़ तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की वापसी हुई है।

हसन को टीम में शामिल करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अनुभवी तमीम इकबाल ग्रोइन इंजरी से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। हसन को भारत ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और वह प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी थे।

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश की टीम: शाकिब अल हसन (कप्तान), लिटन दास, महमुदुल हसन, नजमुल हसन शांतो, मॉमिनुल हक, यासिर अली, मुशफिकुर रहीम, नूरुल हसन, मेहदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, खालेद अहमद, इबादत होसैन, शोरीफुल इस्लाम, जाकिर हसन, रेजाउर रहमान राजा, अनामुल हक।

The Bangladesh Cricket Board (BCB) announces the squad for the first Test against India starting at ZACS, Chattogram on 14 December 2022.#BCB | #Cricket | #BANvIND pic.twitter.com/inCCqvH0NM

