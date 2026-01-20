×
  • 'कोई डेडलाइन नहीं...', बांग्लादेश ने खारिज कीं खबरें, भारत में नहीं खेलने की मांग दोहराई

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. खबर आई थी कि आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है. लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी किसी खबर से इनकार किया है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 20, 2026 10:00 AM IST

Kazi Islam, Bangladesh Cricket Board, Cricket News
Representative image

21 जनवरी, 2026. खबर थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए यही डेडलाइन रखी है. हालांकि अब बीसीबी ने इस खबर को खारिज कर दिया है. बोर्ड का कहना है कि ऐसी कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है. और इसके साथ ही उसने एक बार फिर अपने मैच भारत से बाहर करवाने की मांग की है.

बीसीबी के निदेशक अमजद हुसैन ने उस मीटिंग से जुड़ा अपना पहलु बताया है.

उन्होंने कहा, ‘पिछले रविवार, 17 जनवरी को आईसीसी के प्रतिनिधि आए थे. हमारे क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे बातचीत की. वहां हमने वर्ल्ड कप में भाग लेने को लेकर अपना रुख साफ-साफ रखा और यह कहा कि हम खास जगह पर खेलने को लेकर तैयार नहीं है. और हमने वैकल्पिक मैदान की मांग की. उनके प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से बात हुई. उस वक्त उन्होंने कहा था कि वे इस बारे में आईसीसी को बताएंगे और बाद में हमें फैसले की जानकारी देंगे. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि था कि वे किसी खास तारीख या वक्त पर हमें बताएंगे. यह वे हमें अगली तारीख पर बताएंगे.’

Bangladesh cricket board
Bangladesh cricket board

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा राह था कि आईसीसी ने बांग्लादेश को बता दिया है कि उसे 21 जनवरी तक फैसला करना है वरना उसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना पड़ेगा. कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत आने से इनकार करती है तो उसके स्थान पर किसी अन्य टीम को मौका दिया जा सकता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के बारे में 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई है. अगर वे भारत आने से इनकार करते हैं तो फिर रैंकिंग के आधार पर किसी दूसरी टीम को उनके स्थान पर शामिल किया जा सकता है. ‘

बांग्लादेश की टीम के साथ यह विवाद अब काफी लंबा हो गया है. बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेशी पेसर मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल से रिलीज कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी. और साथ ही टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत से बाहर करवाने की मांग भी की. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्याओं के चलते भारत में काफी नाराजगी थी. हालांकि बीसीसीआई ने यह साफ नहीं किया कि आखिर मुस्ताफिजुर को क्यों रिलीज किया जा रहा है.

T20 World Cup में बांग्लादेश का शेड्यूल

मैचतारीखसमयमैदान
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज7 फरवरी 20263:00 PMईडन गार्डंस, कोलकाता
बांग्लादेश बनाम इटली9 फरवरी 202611:00 PMईडन गार्डंस, कोलकाता
बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड14 फरवरी 20263:00 PMईडन गार्डंस, कोलकाता
बांग्लादेश बनाम नेपाल17 फरवरी 20267:00 PMवानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

बांग्लादेश लगातार सुरक्षा को मुद्दा बनाते हुए भारत में खेलने से इनकार कर रहा है. हालांकि आईसीसी और स्वतंत्र जांच एजेंसी ने ऐसी किसी आशंका से इनकार किया है. बांग्लादेश ग्रुप सी में है जहां उसे तीन मैच कोलकाता और एक मैच मुंबई में खेलना है.

Bharat Malhotra

