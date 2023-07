तमीम इकबाल ने क्रिकेट को कहा अलविदा, वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका

बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने गुरुवार (6 जुलाई) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. इसके साथ ही तमामी के 16 साल लंबे करियर का अचानक अंत हो गया. तमीम पीठ में दर्द के कारण पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में नहीं खेल पाये थे लेकिन उसने खुद को वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध बताया था. उन्होंने बुधवार को पहले वनडे में हिस्सा लिया था लेकिन अब उन्होंने तत्काल प्रभाव से संन्यास का ऐलान कर दिया है. यह बड़ा फैसला भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से ठीक तीन महीने पहले आया है.

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में कप्तानी करने वाले लिटन दास 50 ओवर के प्रारूप में उपकप्तान हैं लेकिन अब यह देखना होगा कि उन्हें वनडे की कमान मिलती है या नहीं.

तमीम इकबाल रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए काफी भावुक हो गए. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने संन्यास का ऐलान किया और इस दौरान उनकी आंखें नम थी.

? Tamim Iqbal is in tears during press conference!#Cricket #BANvAFGpic.twitter.com/Ix2H3qhtOA

— Abdullah Neaz (@Abdullah__Neaz) July 6, 2023