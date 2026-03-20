IPL के बाद PSL से भी बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान, BCB ने दिया पाकिस्तान को झटका !

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IPL के बाद PSL से भी बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया पाकिस्तान को झटका !

बीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, हम अपने क्रिकेटरों को पीएसएल के लिए भेजने से पहले सरकार से अनुमति लेंगे,

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 20, 2026 2:02 PM IST

Bangladesh cricket team
Bangladesh cricket team

टी20 विश्व कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ बॉयकाट को लेकर एकजुटता दिखाई थी.पीसीबी ने भी भारत के खिलाफ मैच न खेलने की धमकी भी दी थी, लेकिन अब बीसीबी की तरफ से आए एक बयान ने पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों पर सवालिया निशान लगा दिया है. मामला पीएसएल 2026 से जुड़ा हुआ है.

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है. सीजन की शुरुआत से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कहा है कि पीएसएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मौजूदगी बांग्लादेश सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी.

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सरकार से अनुमति के बाद होगा पीएसएस में खेलेंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी

एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, हम अपने क्रिकेटरों को पीएसएल के लिए भेजने से पहले सरकार से अनुमति लेंगे, सामान्य हालात में, इसकी जरूरत नहीं होती, हम खिलाड़ियों को भेजते हैं, वे जाते हैं और खेलकर वापस आ जाते हैं, फिलहाल हालात सामान्य नहीं हैं, खिलाड़ियों की सुरक्षा का मामला है, इसलिए हम सरकार से इस बारे में बात करेंगे.

उन्होंने आगे कहा, हम सरकार से पूछेंगे कि पाकिस्तान जाना सुरक्षित है या नहीं, सरकार ही वहां के हालात को बेहतर समझती है, इसलिए हम सरकार के निर्णय के मुताबिक आखिरी फैसला लेंगे, सरकार हमें बताती है कि जाना सुरक्षित है और खिलाड़ी यात्रा कर सकते हैं, तो खिलाड़ी जाएंगे, सरकार परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेगी.

बीसीबी ने खिलाड़ियों को जारी किया आंशिक एनओसी

सरकार से मंजूरी मिलने की स्थिति में पीएसएल में जाने वाले बांग्लादेश के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए तैयारी कैंप में नहीं जा पाएंगे. न्यूजीलैंड की टीम 13 अप्रैल को तीन वनडे और तीन टी20 के लिए ढाका पहुंचेगी. बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को आंशिक एनओसी जारी किए हैं. बांग्लादेश ने अभी भी अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए बीसीबी अपने मुख्य खिलाड़ियों की न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के दौरान उपस्थिति चाहता है. मुस्तफिजुर को 26 मार्च से 12 अप्रैल तक और फिर 24 अप्रैल से 3 मई तक के लिए एनओसी दिया गया है.

पीएसएल का हिस्सा हैं बांग्लादेश के छह प्लेयर्स

बीसीबी ने छह खिलाड़ियों मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन (लाहौर कलंदर्स), शोरीफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजीद हसन तमीम (पेशावर जालमी), और रिशाद हुसैन (पेशावर जालमी को पूर्व में एनओसी जारी किया है, लेकिन 26 मार्च से शुरू हो रहे पीएसएल-2026 के लिए अब इन खिलाड़ियों को बांग्लादेश सरकार की मंजूरी का इंतजार रहेगा.

बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पीएसएल 2026 के सुरक्षित आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि पीसीबी ने हाल में जारी एक बयान में पीएसएल के तय शेड्यूल के मुताबिक आयोजन का दावा किया है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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