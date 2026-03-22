add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • भारत से सीरीज खेलने को तड़प रहा है बांग्लादेश, अचानक लिया यह बड़ा फैसला

टी-20 वर्ल्ड कप का किया था बॉयकॉट, अब भारत से सीरीज खेलने को तड़प रहा है बांग्लादेश, अचानक लिया बड़ा फैसला

आयरलैंड दौरे के टलने के बाद बांग्लादेश के पास न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे का कार्यक्रम है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 22, 2026 12:02 PM IST

IND VS BAN
IND VS BAN

Bangladesh Postpone Ireland Tour: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया था. बांग्लादेश के बॉयकॉट के बाद स्कॉटलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप में एंट्री मिली. हालांकि इस प्रकरण के बाद बांग्लादेश की खूब फजीहत हुई, मगर अब बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ सीरीज खेलने के बेकरार है. बांग्लादेश की टीम ने भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए अब बड़ा फैसला लिया है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2026 में होने वाला आयरलैंड स्थगित कर दिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस अवधि के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी करने की योजना बना रहा है।

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, जब भारत के साथ होने वाली सीरीज को 2025 से शिफ्ट कर सितंबर 2026 में किया गया था, उसी समय क्रिकेट आयरलैंड से नई तारीख देने का अनुरोध किया गया था, तब आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में दौरे को रीशेड्यूल करने में असमर्थता जताई थी, इसके बाद दोनों बोर्ड आपसी सहमति से सीरीज को टालने पर सहमत हुए.

बांग्लादेश का आयरलैंड दौरा 2027 में किसी समय आयोजित किया जा सकता है. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए 28 अगस्त 2026 को बांग्लादेश पहुंचेगी. वनडे मुकाबले 1, 3 और 6 सितंबर को होंगे, जबकि टी20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे.

वनडे विश्व कप को लेकर बांग्लादेश के लिए अहम है यह सीरीज

बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को अपने घर में वनडे सीरीज में 2-1 से हराया है. सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंच गया है। टीम के 79 रेटिंग पॉइंट हैं और वह दसवें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज से आगे है. बांग्लादेश का ध्यान वनडे विश्व कप 2027 के लिए क्वालिफाई करने पर है. विश्व कप में सीधे क्वालिफाई करने के लिए बांग्लादेश को 31 मार्च 2027 तक टॉप-8 में जगह बनानी होगी। अगर टीम ऐसा नहीं कर पाती, तो उसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा.

आयरलैंड दौरे के टलने के बाद बांग्लादेश के पास न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे का कार्यक्रम है.

क्या टीम इंडिया करेगी दौरा ?

बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में असामान्य रहे हैं. बांग्लादेश टी20 विश्व कप 2026 के मैच खेलने के लिए भारत नहीं आई थी और विश्व का बहिष्कार किया था. ऐसे में भारतीय टीम वनडे और टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी या नहीं, इस पर फिलहाल निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अगर भारत का दौरा किसी कारण से टलता है, तो बांग्लादेश के पास क्वालिफिकेशन डेडलाइन से पहले सीमित वनडे मैच ही बचेंगे, जो सीधे विश्व कप में उसकी एंट्री को मुश्किल बना सकते हैं.

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: