भारत में टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, आईसीसी का अल्टीमेटम ठुकराया
आईसीसी ने बुधवार को मीटिंग में बांग्लादेश को एक दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला लिया है.
बांग्लादेश की टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं लेने का फैसला लिया है. आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को बैठक के बाद इसका फैसला लिया. आईसीसी ने बांग्लादेश को भारत में खेलने या टूर्नामेंट से बाहर होने का अल्टीमेटम दिया था. इसका मतलब अब साफ है कि बांग्लादेश की टीम टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है.
ढाका में BCB की बांग्लादेश के क्रिकेटरों और सरकार के खेल सलाहकार के बीच मीटिंग के बाद, बांग्लादेश का रुख नहीं बदला है, वे भारत में अपने T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं.
हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेले जाएं मुकाबले: बीसीबी
BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम श्रीलंका में खेलने की अपनी योजना के साथ ICC के पास वापस जाएंगे, उन्होंने हमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई ग्लोबल बॉडी ऐसा नहीं कर सकती, यह उनका नुकसान होगा, आईसीसी श्रीलंका को को-होस्ट कह रही है, वे को-होस्ट नहीं हैं, यह एक हाइब्रिड मॉडल है.
हमने भारत नहीं जाने का फैसला लिया है: आसिफ नज़रुल
सरकारी खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ICC हमें श्रीलंका में खेलने का मौका देगी, यह हमारी सरकार है जिसने भारत न जाने का फैसला किया है.
बता दें कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के बाद, ICC ने BCB की सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार करता रहा, तो उसे T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा.
टी-20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की होगी एंट्री !
अगर बांग्लादेश की टीम टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो उसकी जगह टी-20 वर्ल्ड कप की एंट्री हो सकती है. स्कॉटलैंड को रैंकिंग के आधार पर जगह दी जाएगी.