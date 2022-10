BAN vs SA, Warm up Match, T20 वर्ल्ड कप 2022 लाइव अपडेट: ब्रिस्बेन में बारिश बनी विलेन

Bangladesh vs South Africa Warm up Match, LIVE Score: ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के वॉर्म-अप मैच में आज यानी 19 अक्टूबर को ब्रिस्बेन के एलेन बॉर्डर फील्ड में बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका से सामना होना था लेकिन बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया है।

साउथ अफ्रीका ने अपने पहले वॉर्म-अप मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराया था। वहीं, बांग्लादेश को अपने पहले वॉर्म-अप मैच में अफगानिस्तान के हाथों 62 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

रिजल्ट: बारिश के कारण बिना टॉस के रद्द हुआ मैच।

स्क्वॉड

साउथ अफ्रीका टीम: रीजा हेंड्रिक्स, रिले रोसौव, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (डब्ल्यू), ट्रिस्टन स्टब्स, वेन पार्नेल, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, क्विंटन डी कॉक, टेम्बा बावुमा, लुंगी एनगिडी, तबरेज़ शम्सी

बांग्लादेश टीम: नजमुल हुसैन शान्तो, मेहदी हसन मिराज, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन (कप्तान), अफिफ हुसैन, यासिर अली, नूरुल हसन (डब्ल्यू), मोसादेक हुसैन, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, लिटन दास, शोरफुल इस्लाम, एबादोट हुसैन , नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमानी