Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: बांग्लादेश (Bangladesh) और श्रीलंका (Sri Lanka) के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में 23 मई को पहला वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने इतिहास रच दिया है. तमीम इकबाल ने 70 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली. इसी के साथ वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 14 हजार रन पूरा करने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन चुके हैं.

बता दें कि विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम (84), महमूदुल्लाह (54) और कप्तान तमीम इकबाल (52) रनों की अर्धशतकीय पारियों की मदद से बांग्लादेश ने पहले वनडे मुकाबले में रविवार को श्रीलंका को 258 रनों का लक्ष्य दिया.

Tamim Iqbal becomes first Bangladeshi batsman to score 14,000 international runs! He needs another 54 runs to do it in Bangladesh jersey!#BANvSL

