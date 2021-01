Bangladesh vs West Indies, 1st ODI: जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-वेस्टइंडीज मैच की Live Streaming और

बांग्लादेश की टीम लंबे ब्रेक के बाद बुधवार से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी कर रही है. कोविड- 19 वायरस के वैश्विक संक्रमण के बाद से ही इस देश की क्रिकेट गतिविधियों पर ब्रेक लगा रहा. उसने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2020 में खेला था. वेस्टइंडीज यहां 3 मैचों की वनडे सीरीज और फिर 2 टेस्ट की सीरीज खेलेगी.

बता दें पहले वनडे मैच का टॉस हो चुका है और मेजबान बांग्लादेश ने यहां टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है. जानें भारत में कब और कहां देख सकते हैं BAN vs WI ODI मैच की LIVE Streaming

Bangladesh vs West Indies 1st ODI Shere Bangla National Stadium, Dhaka, live starts at 11.00 AM IST

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच मैच कब खेला जाएगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बुधवार (20 जनवरी 2021) को खेला जाएगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच का पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे से खेला जाएगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीजई क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे मैच में कितने बजे टॉस होगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे होगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का Live Telecast भारत में नहीं होगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का Live Streaming कहां देख सकते हैं?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच की Live Streaming भारत में आप फैनकोड Fancode पर देख सकते हैं.