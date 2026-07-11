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जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप का शिकार होने से बची बांग्लादेश, 7 विकेट से जीता आखिरी वनडे मैच

वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश ने 7 विकेट से जिम्बाब्वे को हरा दिया. जिसकी वजह से मेजबान टीम क्लीन स्वीप करने से चूक गई. हालांकि जिम्बाब्वे ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 11, 2026, 08:31 PM IST

Published On Jul 11, 2026, 08:31 PM IST

Last UpdatedJul 11, 2026, 08:31 PM IST

बांग्लादेश ने शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही विभाग में उन्नीस साबित किया. आखिरी वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 48.1 ओवर में 199 रन पर ढेर हो गई. जिसके बाद रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप का शिकार होने से भी बच गई.

मधेवेरे और इवांस ने जड़ा अर्धशतक

तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे 48.1 ओवर में 199 रन पर सिमट गई. जिम्बाब्वे की तरफ से पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए वेस्ली मधेवेरे ने 74 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाए. जबकि आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ब्रेड इवांस ने 43 गेंदों पर 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला. बांग्लादेश की तरफ से शोरीफुल इस्लाम सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लिए. तनवीर इस्लाम और तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेट लिए. मोहम्मद सैफूद्दीन को 1 विकेट मिला.

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36 ओवर में बांग्लादेश ने जीता मैच

200 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों तंजीद हसन और सौम्य सरकार ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 27.4 ओवर में 151 रन की साझेदारी की. सौम्य सरकार 82 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर आउट हुए. तंजीद हसन ने दूसरे विकेट के लिए नजमूल हुसैन शांतो के साथ 46 रन की साझेदारी की. टीम जब जीत से सिर्फ 3 रन दूर थी, उस समय तंजीद आउट हो गए.

तंजीद ने 101 गेंदों पर 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 94 रनों की बेहतरीन पारी खेली. बांग्लादेश ने अपना तीसरा विकेट भी 197 के स्कोर पर खो दिया. तौहिद हृदय बिना खाता खोले आउट हो गए. बांग्लादेश ने 36 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता. नजमूल 18 और नुरुल शून्य पर नाबाद रहे. जिम्बाब्वे के लिए अर्नेस्ट मसुकु ने 2 और तनाका चिवांगा ने 1 विकेट लिया. इस मैच में हार के बावजूद जिम्बाब्वे ने सीरीज 2-1 से जीता. जिम्बाब्वे ने सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीते थे.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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