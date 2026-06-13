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VIDEO: बांग्लादेशी क्रिकेटर नईम हसन के साथ पुलिस की बर्बरता, कार से कॉलर पकड़कर खींचा

नईम हसन हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम में चुने गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 13, 2026, 02:23 PM IST

Published On Jun 13, 2026, 02:23 PM IST

Last UpdatedJun 13, 2026, 02:23 PM IST

Bangladeshi cricketer Nayeem Hasan

Bangladeshi cricketer Nayeem Hasan

बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाज नईम हसन ने सनसनीखेज आरोप लगाया है. नईम हसन के मुताबिक उनके गृहनगर चटगांव में कानून प्रवर्तन एजेंसी के सदस्यों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें परेशान किया और कथित तौर पर मारपीट भी की. इस घटना के बाद हंगामा मचा है और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

नईम हसन हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम में चुने गए हैं. घटना के बारे में बताते हुए नईम काफी परेशान और तनाव में दिखे. आरोप है कि यह घटना शुक्रवार देर रात हुई जब नईम प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब के फाइनल प्रीमियर लीग, बांग्लादेश के टॉप लिस्ट ए प्रतिगोगिता मैच में आखिरी बार खेलने के बाद घर लौट रहे थे.

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‘क्रिकबज’ के मुताबिक नईम ने कहा, मेरा प्रीमियर लीग मैच चल रहा था, मेरी फ्लाइट लेट थी, मैं एयरपोर्ट से अपनी सीएनजी से आ रहा था और रात करीब 11 बजकर 25 मिनट पर पुलिस ने लंका बाजार फ्लाईओवर के नीचे मेरी सीएनजी रोकी और ड्राइवर से दस्तावेज ले लिए. ऑफ स्पिनर के मुताबिक, शुरुआत में वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे थे और उन्होंने अपने बैग की तलाशी लेने तक के लिए हामी भर दी थी.

‘कार से धक्का देकर बाहर निकाला, मारपीट भी की’

नईम ने आगे बताया, मैंने कहा, ‘तुम मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो ?’ लेकिन उन्होंने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, पीटा और गालियां दीं. 25 साल के इस खिलाड़ी ने आगे कहा कि नेशनल क्रिकेटर होने के नाते इस मुश्किल के शुरुआती दौर में उनके स्टेटस से कोई खास फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने कहा, मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं एक नेशनल क्रिकेटर हूं और टेस्ट मैचों में देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन उन्होंने सुनने की जहमत नहीं उठाई और जब उन्हें फोन आए और मेरे बारे में बताया गया, तब उन्होंने अपना रवैया बदला.

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पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा

इन दावों पर बात करते हुए, चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (नॉर्थ) अमीरुल इस्लाम ने भरोसा दिलाया कि सही जांच चल रही है और अगर कोई पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है तो एक्शन लिया जाएगा. अमीरुल ने पत्रकारों से कहा, हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि उन्हें (नईम) इंसाफ मिलेगा. उन्होंने आगे कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं और जिसने भी यह किया है उसे सजा मिलेगी, क्योंकि पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है और उन्हें इसे बनाए रखना चाहिए, इससे हमारी छवि जुड़ी होती है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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