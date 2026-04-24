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ना पाकिस्तानी ना ऑस्ट्रेलियन PSL में ये बल्लेबाज कर रहा है सबसे विस्फोटक बैटिंग, स्ट्राइक रेट देख लो

पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा अक्सर देखने को मिलता है, मगर इस बार इस खिलाड़ी ने हैरान कर दिया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 24, 2026, 11:50 AM IST

Published On Apr 24, 2026, 11:50 AM IST

Last UpdatedApr 24, 2026, 11:50 AM IST

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आईपीएल 2026 के बीच पाकिस्तान सुपर लीग भी खेला जा रहा है. स्टीव स्मिथ, डेरेल मिशेल, जोश फिलिप जैसे बड़े खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा हैं. इस लीग में पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा अक्सर देखने को मिलता है, मगर इस सीजन एक ऐसा खिलाड़ी है, जिसने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है. उनका स्ट्राइक रेट भी सबसे बेहतर है.

पाकिस्तान सुपर लीग में इस सीजन जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है, वह ना तो ऑस्ट्रेलिया का है और ना ही पाकिस्तान का.

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कौन है वह खिलाड़ी ?

पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज का नाम कुसल मेंडिस है. श्रीलंका के कुसल मेंडिस ने पीएसएल 2026 में आठ मैच में सबसे ज्यादा 493 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 172.38 का है. कुसल मेंडिस पिछले सीजन आईपीएल में गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे. गुजरात टाइटंस की टीम ने उन्हें चोटिल जोस बटलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया था. उन्होंने एक मैच खेला था और उस मैच में 20 रन की पारी खेली थी. इस सीजन वह पाकिस्तान सुपर लीग में तबाही मचा रहे हैं.

पेशावर जाल्मी का हिस्सा हैं कुसल मेंडिस

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस पेशावर जाल्मी का हिस्सा हैं. पेशावर जाल्मी की टीम ने इस सीजन नौ मैच खेले हैं, जिसमें टीम को आठ में जीत मिली है. पेशावर जाल्मी की टीम 17 अंक के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है.

PSL 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज

कुसल मेंडिस- 172.38 स्ट्राइक रेट

साहिबजादा फरहान- 169. 19 स्ट्राइक रेट

शान मसूद- 166.01 स्ट्राइक रेट

स्टीव स्मिथ- 163.59 स्ट्राइक रेट

फखर जमान- 158.06 स्ट्राइक रेट

पाकिस्तान सुपर लीग प्लेऑफ के लिए दो टीमों ने किया क्वालिफाई

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए अब तक दो टीमों ने क्वालिफाई किया है. पेशावर जाल्मी के अलावा मुल्तान सुल्तांस की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. मुल्तांस सुल्तांस की टीम ने अब तक खेले गए नौ मैच में छह मुकाबले जीते हैं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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