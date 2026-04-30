मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह

IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Batting Against Spinners is Like facing bowling Machine Says Muralitharan

'आजकल तो...', मुथैया मुरलीधरन ने कहा- बॉलिंग मशीन के खिलाफ खेलने जैसा है स्पिनर्स को खेलना

मुरलीधरन ने बताया है कि आजकल के स्पिनर्स ने बचपन में ही यह हुनर नहीं सीखा और अब उन्हें मुश्किल हो रही है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 30, 2026, 02:05 PM IST

Published On Apr 30, 2026, 02:05 PM IST

Last UpdatedApr 30, 2026, 02:05 PM IST

Muralitharan

मुंबई: श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने बताया है कि आजकल स्पिनर्स गेंद को टर्न कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्पिनर्स ने कम उम्र में यह हुनर नहीं सीखा है. और इस टूर्नामेंट के दौरान यह हुनर सीखना मुमकिन नहीं है.

मुरलीधरन ने कहा कि आजकल स्पिन गेंदबाज गेंद को टर्न कराने और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करने की कला नहीं सीखते. उनका ध्यान सिर्फ विविधता के जरिए रन रोकने पर रहता है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

अब गेंद को टर्न नहीं करवाते स्पिनर्स

मुंबई इंडियन्स के खिलाफ बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद की छह विकेट की जीत के बाद मुरलीधरन ने कहा, ‘घरेलू क्रिकेट में भी स्पिन गेंदबाजों के लिए हालात ऐसे ही रहे हैं. जब हम क्रिकेट खेलते थे तो एक स्पिनर के तौर पर आपको गेंद को टर्न कराना होता था, यही आपका पहला मकसद होता था. आजकल यह मुख्य बात नहीं रही क्योंकि हर कोई टेस्ट क्रिकेट खेलने के बारे में नहीं सोच रहा है. वे वनडे क्रिकेट खेलने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं.’

18-19 साल की उम्र में गेंद को टर्न करवाना…

उन्होंने कहा, ‘कम उम्र में भी वे सिर्फ तेज गेंदबाजी करने और गेंद में विविधता लाने की कोशिश करते हैं, उसे टर्न कराने की नहीं. क्योंकि उन्हें कम उम्र में यह काबिलियत नहीं मिली होती इसलिए वे 18 या 19 साल की उम्र में आकर गेंद को टर्न कराने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ‘मसल मेमोरी’ (शारीरिक आदतें) पहले से ही वैसी बन चुकी होती हैं.’

मुरलीधरन ने कहा, ‘जब आप 10, 11 या 12 साल के होते हैं तब गेंद को टर्न कराने की कोशिश करें. हमने इसी तरह सीखा था. बल्लेबाज को छकाने के लिए हमें गेंद को टर्न कराना जरूरी होता है.’

बॉलिंग मशीन के खिलाफ खेलने जैसा है स्पिनर्स को खेलना

मुरलीधरन ने कहा कि आईपीएल में स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी करना ‘थ्रो-डाउन विशेषज्ञों’ के खिलाफ अभ्यास करने जैसा है क्योंकि इसमें बस गेंद की लाइन में आकर उसे जोर से मारना होता है. जब उनसे पूछा गया कि वह और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न बल्लेबाजों के अनुकूल हालात में कैसे खेलते तो मुरलीधरन ने कहा कि वे इतने महंगे साबित नहीं होते.

मुरलीधरन ने कहा, ‘देखिए हम गेंद को टर्न तो जरूर कराते लेकिन हम कोई बड़ा असर नहीं डाल पाते. शायद हम एक या दो विकेट ही ले पाते. वे (फिर भी) हमारे खिलाफ आसानी से 40 रन बना लेते क्योंकि विकेट इतने अच्छे होते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘शेन वॉर्न भी एक कमाल के खिलाड़ी थे क्योंकि वह गेंद को घुमा सकते थे और चमत्कार कर सकते थे. (लेकिन) खेल अब बदल गया है. हम अलग-अलग दौर की तुलना नहीं कर सकते. जिस तरह से खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं, खिलाड़ियों की मानसिकता… ये वो चीजें हैं जो बदल गई हैं.’

इस पूर्व दिग्गज स्पिनर ने कहा, ‘हम अतीत के बारे में नहीं सोच सकते. ठीक है हम अपने समय के महान खिलाड़ी थे लेकिन अब ये लोग महान हैं क्योंकि खेल इसी दिशा में आगे बढ़ा है.’

मुरलीधरन ने कहा कि बल्ले और गेंद के बीच मुकाबले में संतुलन बनाने का एकमात्र तरीका निष्पक्ष विकेट (जिनसे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को समान मदद मिले) तैयार करना है.

उन्होंने कहा, ‘अगर हम निष्पक्ष विकेट दे सकें, लेकिन फिर दर्शक ऊबने लगेंगे. क्रिकेट प्रेमी और बहुत कम उम्र के क्रिकेटर, टी20 के चाहने वाले बहुत अधिक मनोरंजन चाहते हैं. वे चौके और छक्के देखना चाहते हैं इसलिए इस टूर्नामेंट को इसी तरह से तैयार किया गया है और एक अतिरिक्त खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता है जिससे कि टीम को कम स्कोर पर आउट होने से बचाया जा सके.’

मुरलीधरन ने कहा, ‘यह एक मनोरंजन है. इसमें यह नहीं देखा जाता कि आप किसी क्रिकेटर को विकसित कर रहे हैं या नहीं. इस समय यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, है ना? प्रायोजक और बाकी सब कुछ….’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11

GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11
IPL 2026: अभिषेक और हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे

IPL 2026: अभिषेक और हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे
ओस नहीं... पंड्या ने सीधे-सीधे शब्दों में बताई मुंबई इंडियंस की हार की वजह

ओस नहीं... पंड्या ने सीधे-सीधे शब्दों में बताई मुंबई इंडियंस की हार की वजह

Latest News

muralitharan-12

मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह
ipl-2026-century

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
ipl-gt-vs-rcb

GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11
abhishek-sharma-travis-head-2

IPL 2026: अभिषेक और हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे
hardik-pandya-208

ओस नहीं... पंड्या ने सीधे-सीधे शब्दों में बताई मुंबई इंडियंस की हार की वजह
ipl-points-table-5

IPL 2026 का पूरा पॉइंट्स टेबल, SRH की छलांग,MI की मुश्किलें बढ़ीं

Editor's Pick

Batting Against Spinners is Like facing bowling Machine Says Muralitharan

मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह
Century is No Guarantee of Winning In IPL 2026 WATCH FULL LIST

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
IPL 2026: Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Match Number 42 Preview, Predicted Playing 11

GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11
IPL 2026 Ryan Rickleton Creates History Scores highest Score and Fastest Century for Mumbai Indians History

जिम जाते-जाते टीम में बुलाया फिर रिकल्टन ने तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड
IPL 2026 Rajasthan Royals Created History Leaving Behind RCB and SRH for Chasing more than 200 Runs

जीत के साथ ही RR का करिश्मा, पीछे रह गईं RCB और SRH
IPL 2026: Will Rohit Sharma Play in Today’s Match Against Sunrisers Hyderabad

IPL 2026: क्या सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे रोहित?