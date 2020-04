महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) शुक्रवार को 47 साल के हो गए। इस मौके पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoiab Akhtar) ने सोशल मीडिया पर सचिन को बधाई दी और पिच पर दोनों के बीच हुई जंग को याद किया। सचिन ने कोविड-19 (COVID-19) के कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है।

शोएब अख्तर (Shoiab Akhtar) ने ट्वीट किया, “सचिन तेंदुलकर को जन्म दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिना शक, क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक। आपको जानना, आपके साथ खेलना और आपके खिलाफ खेलना सौभाग्य की बात थी। मैदान पर आपके साथ प्रतिद्वंद्विता मेरे खेलने वाले दिनों का खजाना है।”

A very happy birthday to @sachin_rt . Arguably the best batsman in the history of the game. Its a pleasure to have known you, playing with you & against you.

The battles against you on the ground are a treasure of my playing days. #HappyBirthdaySachin #SachinTendulkar pic.twitter.com/oJSN9vWCHd

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 24, 2020