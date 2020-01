क्रिकेट के मैदान पर आए दिन कुछ ना कुछ अजीबोंगरीब घटनाएं होती रहती हैं, यकीन ना हो तो न्यूजीलैंड टीम से पूछ लें। ऐसी ही एक घटना ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के साथ बिग बैश लीग के पहले क्वालिफायर मैच के दौरान हुई।

अंकतालिका में नंबर एक पर मौजूद मेलबर्न स्टार्स और नंबर दो की सिडनी सिक्सर्स के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच के दौरान स्मिथ हिट विकेट हुए लेकिन उन्हें नॉट आउट करार दिया गया।

दरअसल सिक्सर्स की पारी के आठवें ओवर में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैरिस राउफ की पांचवीं गेंद पर स्मिथ शॉर्ट लेंथ से चकमा खा गए और असंतुलित होकर गिर गए। इस दौरान वो विकेट के बेहद करीब आ गए और बेल्स गिर गईं। जिसके बाद स्मिथ हिट विकेट आउट मानकर स्टार्स टीम जश्न मनाने लगी।

हालांकि जब रीप्ले चलाया गया तो साफ दिया कि स्मिथ भले ही विकेट के करीब थे लेकिन उनके शरीर का कोई भी हिस्सा या फिर उनका बैट विकेट पर नहीं लगा था। दरअसल बेल्स तेज हवा की वजह से गिरीं और स्मिथ नॉट आउट रहे।

Hit wicket? Don’t think so!

The wind has just had a go at getting Steve Smith out!

A @KFCAustralia Bucket Moment | #BBL09 pic.twitter.com/saGREjWJmO

— KFC Big Bash League (@BBL) January 31, 2020