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BBL in India: अब भारत में मचेगा ऑस्ट्रेलिया की 'बिग बैश लीग' का रोमांच, इस स्टेडियम से होगी शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली बिग बैश लीग का रोमांच अब भारत में भी देखने को मिलेगा. भारत में चेन्नई से इसकी शुरुआत हो सकती है.

Edited By : Saurav Kumar |May 19, 2026, 05:08 PM IST

Published On May 19, 2026, 05:08 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 05:08 PM IST

BBL in India

BBL in India: क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर दुनिया भर में मशहूर ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग ‘बिग बैश लीग’ (BBL) अब भारत का रुख करने की तैयारी में है. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो इस साल के अंत में होने वाले बीबीएल के 16वें सीजन (BBL-16) का ओपनिंग मैच चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेला जा सकता है.

बीबीएल के प्रशासक ऑस्ट्रेलिया में इस टूर्नामेंट में लगातार हो रहे घाटे से उबरने के लिए यह कदम उठाने जा रहे हैं और इस लीग की भारतीय भागीदारी को लेकर बातचीत की जा रही है.

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क्यों भारत लाने की हो रही है चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ समय से इस टूर्नामेंट में हो रहे लगातार वित्तीय नुकसान (घाटे) से परेशान है. इस मंदी से उबरने और लीग की ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड भारत के विशाल क्रिकेट बाजार और यहां के फैंस की दीवानगी का फायदा उठाना चाहता है. इसी सिलसिले में भारतीय भागीदारी को लेकर बड़े स्तर पर बातचीत चल रही है.

इस बड़े प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की पांच सदस्यीय अधिकारियों की समिति सोमवार को चेन्नई में मौजूद थी. इस समिति ने चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला गया ब्लॉकबस्टर मुकाबला लाइव देखा, अधिकारियों के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य एमए चिदंबरम स्टेडियम की सुविधाओं का जायजा लेना और शहर के माहौल को समझना था. ताकि यहां इंटरनेशनल स्तर के बीबीएल मैचों की मेजबानी की जा सके.

दिसंबर में शुरू होगा नया सीजन

इस साल की शुरुआत में पर्थ स्कार्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेले गए फाइनल के साथ बीबीएल-15 का समापन हुआ था.अब टूर्नामेंट का नया सत्र (BBL-16) इस साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने जा रहा है. हालांकि, भारत में मैच कराने को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के कूटनीतिक और खेल संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ मिलकर चेन्नई में इन संभावनाओं को तेजी से तलाशा जा रहा है.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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