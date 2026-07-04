'बिहार क्रिकेट के इतिहास...', वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डेब्यू पर बीसीए अध्यक्ष ने बांधे तारीफों के पुल

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में इतिहास रच दिया. वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए. जिसपर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डेब्यू की सराहना की है.
Published On Jul 04, 2026, 09:44 PM IST
Last UpdatedJul 04, 2026, 09:44 PM IST
इंग्लैंड के खिलाफ 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू करके वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया. वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव ने भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है. इसपर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने इसे ‘बिहार क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा दिन’ और पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात बताया है.
वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन के स्थान पर प्लेइंग इलेवन में मौका मिला. अपने डेब्यू मैच में वैभव ने 14 रन बनाए. वह विल जैक्स की गेंद पर स्टंप आउट हो गए. इस छोटी पारी में वैभव ने 2 बेहतरीन छक्के लगाए. जिसपर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन हर्षवर्धन काफी खुश हुए हैं. उन्होंने एक बयान में कहा कि आज का दिन बिहार क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे दिन के तौर पर याद किया जाएगा. इतनी कम उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना वैभव सूर्यवंशी के लिए और पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है.
अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और बेहतरीन टैलेंट से उन्होंने साबित कर दिया है कि जब लगन और मौका एक साथ मिलते हैं. तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता. महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने इतिहास रचा है. मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वैभव और उनके परिवार को दिल से बधाई देता हूं और उनके लंबे, सफल और शानदार इंटरनेशनल करियर की कामना करता हूं.
वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ा है. शेफाली पहले पुरुषों और महिलाओं दोनों सर्किट में भारत के लिए डेब्यू करने वालीं सबसे युवा क्रिकेटर थीं. तेंदुलकर ने नवंबर 1989 में 16 साल और 205 दिन की उम्र में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वहीं, साल 2019 में सूरत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शेफाली ने 15 साल और 239 दिन की उम्र में पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था.